Helmut Marko heeft in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix laten weten dat hij voor elke werknemer van Red Bull Racing zal vechten. De hoofdadviseur heeft al een boel topmannen zien vertrekken in de afgelopen jaren en wil voorkomen dat dit escaleert.

Dan Fallows was sinds 2006 de teamleider van de aerodynamica-afdeling, voordat hij na de vier wereldkampioenschappen van Sebastian Vettel op rij promotie maakte tot hoofd aerodynamica. Halverwege 2021 besloot hij naar Aston Martin te vertrekken, waar hij aan de slagging aan de bolide van 2023 waar Fernando Alonso verrassend veel podiums mee scoorde. Rob Marshall ging ook vanaf 2006 bij Red Bull aan de slag en werkte als ontwerper samen met Adrian Newey. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes vanaf 2022 met de nieuwe groundeffect-auto's. Sinds dit jaar is Marshall echter technisch directeur bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson werkte ook sinds 2006 bij Red Bull, voordat hij de overstap maakte naar Audi.

Vrees voor uitstroom Red Bull-werknemers

Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber zal overnemen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Wheatley zal eind dit jaar zijn taken als sportief directeur neerleggen om de teambaas van Audi te worden. Het grote onderwerp van gesprek was natuurlijk het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey, een van de meest succesvolle personen in de koningsklasse van de autosport. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend, maar alles wijst momenteel op een overstap naar Aston Martin.

Volgens Auto, Motor und Sport is het probleem voor Red Bull het kostenplafond. Elk team mag slechts drie jokers inzetten: drie belangrijke werknemers die veel verdienen, maar buiten de budgetcap mogen vallen. Op een gegeven moment zijn die plekken voor de werknemers evenals het budget simpelweg op, zoals het geval is bij Wheatley. "Wij konden dat niet bijhouden," geeft Marko toe tegenover het Duitse platform. Hij bedoelde daarmee dat Audi Wheatley een te hoog salaris zal geven wat Red Bull niet kon bieden. De Oostenrijkse renstal is bang dat er meer werknemers het team zullen verlaten nu Wheatley en Newey vertrekken, maar Marko waarschuwt: "Wij zijn breed en goed gepositioneerd en zullen voor iedere werknemer strijden."

Newey zal ook erg gemist worden bij de energiedrankfabrikant. "Hij luistert naar de coureur, kijkt naar de auto en trekt daaruit zijn conclusies. Met zijn enorme ervaring kan je oplossingen veel sneller vinden op het circuit," vertelde een Red Bull-werknemer tegenover AMuS.

