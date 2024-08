Hamilton herkende Nederlandse fan in Zandvoort en deelde VIP-kaarten uit

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton heeft tijdens het weekend in Zandvoort een Nederlandse fan een unieke ervaring gegeven. In gesprek met NHnieuws legt een Max Verstappen-fan uit dat zijn broer, die Hamilton toejuicht, VIP-tickets van de Brit ontving en zelfs de paddock op mocht.

Op het sportieve vlak ging het weekend in Zandvoort voor Hamilton niet van een leien dakje. Zo werd de 39-jarige coureur tijdens de kwalificatie uitgeschakeld in Q2 en werd hij ook nog drie plekken teruggezet, vanwege het ophouden van Sergio Pérez in Q1. Door de diskwalificatie van Alexander Albon schoof hij één plekje op en mocht hij starten vanaf P14 en kwam hij uiteindelijk als achtste over de streep.

Fan voorzien van VIP-kaarten

Een fan legt bij het medium uit dat zijn broer een gelukje zag gebeuren. Op de vraag hoe het was om Hamilton nu in levende lijven te zien, reageert hij: "Spannend en cool, maar niet zo cool als toen mijn broer hem gisteren zag. Wij staan hier altijd en ze herkenden hem gisteren. Hij heeft gewoon VIP-kaarten gekregen." Het resultaat was dat de broer van de een 'meet and greet' met de zevenvoudig kampioen kreeg. De fan zelf, heeft meer met Max Verstappen, maar die staat ook op een kiekje met zijn broer: "Toen die kwam, kwam dat bij mij echt aan als een bom."

