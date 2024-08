Dat het team van Red Bull Racing nog zoekende is, werd in Zandvoort duidelijk. Formule 1-commentator Olav Mol wijst namelijk naar een experiment van het Oostenrijkse team tijdens de Dutch Grand Prix, waarbij Sergio Pérez en Max Verstappen effectief met een andere versie van de RB20 rondreden.

Red Bull Racing begon het seizoen met een RB20 die nog een voorsprong had op de concurrentie. Inmiddels is van die voorsprong maar weinig over en heeft McLaren dat stokje overgenomen. Het Oostenrijkse team is met man en macht op zoek naar de oplossing en vooral de balans in de RB20 krijgen, is een probleem. In Zandvoort ging het team met de wagen van Verstappen dan ook terug naar een oudere vloer, terwijl 'Checo' met de nieuwe specificatie reed. Het verklaart ook direct waarom Pérez de tijden van de Limburger ook kon rijden en het was een experiment van het Oostenrijkse team.

Verstappen oude vloer, 'Checo' nieuwe vloer

In de F1 aan Tafel-podcast legt Olav Mol uit dat hij heeft vernomen dat Red Bull Racing bij de wagen van Verstappen, bewust een downgrade heeft uitgevoerd. "Wat ze bij Red Bull dit weekend gedaan hebben, daar hoorde ik donderdag allerlei dingen over. Ze hebben het eigenlijk steeds over upgrades die ze meenemen. Ze [Red Bull] hebben een downgrade meegenomen. Ze zijn teruggegaan met de vloer van Max, waarvan ze wisten dat die werkte toen, toen ze nog zo goed waren. Even kijken hoe dat werkt ten opzicht van wat we nu op de auto hebben", zo legt de commentator uit.

Verstappen twee tienden per ronde langzamer

Niet alleen reed Verstappen dus met een oudere specificatie rond, ook had de Nederlander gekozen voor een afstelling met meer downforce en dat verklaart het grote verschil met Lando Norris op de rechte stukken. De specificatie van Verstappen was volgens The Race zo'n twee tienden per ronde langzamer dan het pakket van Pérez in Zandvoort. "Je zou kunnen zeggen dat ze met twee verschillende Red Bulls hebben gereden, maar meer met de spullen die erop zitten", aldus Mol.

