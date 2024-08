Wat al even in de maak leek, is dinsdag dan officieel bevestigd: Logan Sargeant vertrekt per direct bij Williams. Het team zag geen andere optie meer, nadat de Amerikaan in Zandvoort wederom zijn wagen in de vangrails plantte.

Sargeant was vanaf 2023 onderdeel van Williams, naast Alexander Albon. Waar de Britse Thai nog geregeld wat punten mee kon nemen, was Sargeant vooral bezig om geen fouten te maken. De Amerikaanse coureur was daarnaast meer dan eens betrokken bij een klapper en tijdens de derde vrije training in Zandvoort, was het wederom raak. Voor teambaas James Vowles was er geen andere keuze mogelijk, wel erkent hij dat dit een klap voor Sargeant moet zijn, die in zijn ogen alles heeft gegeven. Franco Colapinto krijgt zijn promotie en mag de resterende negen races voor het team uit Grove gaan racen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams bevestigt vertrek Sargeant, maakt direct vervanger bekend

Internet reageert op vertrek Sargeant en aanstelling Franco Colapinto

Het vertrek komt niet helemaal onverwachts en op social media lijkt er dan ook berusting te zijn in de keuze van het team.

BREAKING: Williams Racing have announced Logan Sargeant will be replaced for the remainder of the 2024 season by Franco Colapinto#F1 pic.twitter.com/6UOUhr37XU — Formula 1 (@F1) August 27, 2024

Expected, but a harsh decision for sure. The pressure in F1 is relentless! — Hashir Sher 🇨🇦 (@hashirsher_ca) August 27, 2024

Definitely wasn’t expecting this news!! Franco has been doing well in F2 but definitely didn’t think Williams would put another rookie in. — Rebecca (@schaefcake) August 27, 2024

red bull take notes — isaiah✰ (@tlop444) August 27, 2024

Gutted. But thats F1 and why it’s so competitive. — Brando (@Brando46257966) August 27, 2024

Now they can expect some points in the upcoming races, Welcome Franco Colapinto — Prateek Jain | DevSecOps 🚀 (@PrateekJainDev) August 27, 2024

Oh no! No more American drivers in F1 pic.twitter.com/NugTUW3Jbu — Franklin (@franklinisbored) August 27, 2024

Been very lucky to even make it this far. Guy has crashed more times than the some total of the current grid all together. — Frân 🇿🇦 (@Fran4262) August 27, 2024

I mean is anyone really surprised by this? pic.twitter.com/J26dCKdIL9 — One Nation Under God (@Onenation6476) August 27, 2024

Thats just a joke. Why not giving Mick a Chance? — Justin Walther (@JustinWalther13) August 27, 2024

Gerelateerd