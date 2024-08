Robert Doornbos ziet langzaam maar zeker steeds meer scheurtjes ontstaan binnen het management van Red Bull Racing, wat impact heeft op de performance van het team. De voormalig Red Bull-coureur benadrukt dat dit eigenlijk niet mag, maar op de achtergrond wel gebeurt.

Voorafgaand aan de Dutch Grand Prix was het eigenlijk al duidelijk dat Max Verstappen niet de favoriet zou zijn voor de overwinning. Het team van Red Bull is dit seizoen meermaals een verkeerde weg ingeslagen, waardoor de RB20 nu te wensen overlaat. Verstappen kwam in Zandvoort als tweede over de finish, maar wel zo'n twintig seconden later dan winnaar Lando Norris. Jos Verstappen liet zich na afloop van de race kritisch uit over de huidige situatie bij Red Bull Racing, en wees hierbij specifiek naar Horner. Doornbos was afgelopen maandag te gast bij Vandaag Inside, waar de vormdip van Red Bull ook ter sprake kwam.

Artikel gaat verder onder video

"Teambaas Christian Horner is eigenlijk verantwoordelijk voor het succes", legde Doornbos uit in het programma. "Hij geeft leiding aan de hele organisatie, maar daar werken inmiddels 1800 mensen. Toen ik bij Red Bull reed, waren het er 600. 1800 man bouwen die auto, en als die auto niet snel genoeg is... Kijk van Max weten ze dat hij snel genoeg is. Dan zegt hij eigenlijk: 'Team kijk in je spiegel, ik heb het maximale eruit gehaald, ik word tweede met twintig seconden achterstand op de winnaar.' Ja, dat is alsof je een panna krijgt in de voetballerij. Hij heeft ook prestatieclausules. Als die auto op een gegeven moment niet meer levert, of geen recht doet aan zijn talent, gaat hij misschien wel ergens anders shoppen."

OOK INTERESSANT: Jordan waarschuwt Wolff voor grote fout Mercedes: "Dat moet je niet willen, dat is niet eerlijk"

Een paar maanden geleden kwam Horner natuurlijk flink in opspraak vanwege een onderzoek naar ongepast gedrag op de werkvloer. Gevraagd of die situatie de problemen bij Red Bull heeft veroorzaakt, antwoordde Doornbos: "Het heeft niet geholpen." De voormalig Red Bull-coureur benadrukte dat de situatie voor een hoop onrust heeft gezorgd binnen de organisatie.

Vertrek Adrian Newey

"Adrian Newey is de Einstein van de Formule 1, hij tekent gewoon een winnende auto op een blanco stukje papier. Hij verdient een godsvermogen, maar levert ook wel kampioensauto's af. Hij zei: 'Ik ben er klaar mee met Red Bull, ik ga hier weg.' Die wordt binnenkort aangekondigd bij Aston Martin, waar hij het dubbele gaat verdienen. Daar krijgt hij 100 miljoen voor drie jaar, en dan mag hij daar een winnende auto gaan tekenen. Je ziet wat scheurtjes komen in het topmanagement, dus dat heeft ook invloed op de performance. Het mag niet, maar het gebeurt stiekem wel."

Gerelateerd