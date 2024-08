Sergio Pérez is niet tevreden met zijn eigen optreden in de Grand Prix van Nederland, en lijkt ook zijn twijfels te hebben over de strategie van Red Bull. Toch denkt hij dat het wel een belangrijk raceweekend is geweest voor het team.

Pérez ving de Grand Prix van Zandvoort aan vanaf de vijfde plek, terwijl zijn teamgenoot vanaf de eerste startrij vertrok. Vrijwel direct na de start verloor Pérez een positie, wat de race alleen nog maar lastiger voor hem maakte. Het is immers een algemeen gegeven dat het op Circuit Zandvoort lastig is om in te halen met een Formule 1-wagen. De Mexicaan kwam uiteindelijk als zesde over de finish, zijn beste finish in een hele lange tijd. Hoewel er dus enigszins verbetering in lijkt te zitten, was Pérez zelf niet bepaald tevreden over zijn eigen race. "Ik ben er niet blij mee, we hadden de snelheid niet", vertelde hij na afloop van de race tegenover de media in Zandvoort, waaronder GPFans.

Max Verstappen liet al optekenen dat er iets goed mis was met de balans van de wagen, maar dat was volgens Pérez niet het enige probleem. "We hadden het heel moeilijk op de banden en ik denk dat onze snelheid op de mediums erg zwak was", verklaarde hij. "Ik denk dat we er zonder bochten 9 en 10 van het circuit een stuk competitiever uit hadden gezien. Ik denk dat we heel veel last hadden van de omstandigheden, zoals de wind die we in de rug hadden. McLaren en Ferrari leken daar minder problemen mee te hebben." Volgens Pérez was de wind harder dan Red Bull aanvankelijk had verwacht, wat hem zeker niet heeft geholpen.

Hoewel de druk op de banden enorm was, en de snelheid duidelijk niet in de mediumband zat, besloot Red Bull toch voor de eenstopper te gaan. Of dat echt de juiste strategische call was voor het team, betwijfelt hij. "Ik denk dat de eenstopper erg lastig was", verklaart de Red Bull-coureur.

Red Bull competitiever in Monza?

Hoewel het raceweekend in Nederland de Red Bull-fans weinig hoop zal geven, denkt Pérez toch dat er betere tijden aan zitten te komen. "Ik denk dat het positieve is dat we nu begrijpen wat er aan de hand is met de auto, dat is echt heel positief. Het is nu alleen de vraag hoe snel we de problemen kunnen oplossen. Maar we weten waar we wat missen en waar het probleem ligt, en ik hoop dat we vanaf nu door kunnen zetten en dat we in Monza weer een stuk competitiever kunnen zijn."

