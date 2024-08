Dat de toekomst van Logan Sargeant niet lang meer bij Williams in F1 zou liggen, wordt steeds meer duidelijk. De Amerikaan deed er afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Nederland ook niet veel aan om dit te veranderen. Toch kan er nog wel eens een flinke uitdaging voor de boeg liggen voor Williams om een vervanger te vinden.

Dit weet PlanetF1 te melden. Afgelopen weekend maakte Sargeant wederom weinig indruk en vooral veel schade door stevig te crashen tijdens VT3 en vervolgens niet actief te kunnen zijn tijdens de kwalificatie. Tijdens de race moest hij het tevens afleggen tegen Alexander Albon, iemand waarmee hij zich nu al voor een tweede seizoen op rij totaal niet kan meten. Hierdoor zijn de twijfels groot over of Sargeant nog tijdens dit seizoen vervangen wordt. Volgend jaar is Carlos Sainz de vervanger van Sargeant bij Williams.

Sargeant dit seizoen nog vervangen?

Afgelopen weekend kwamen er geruchten naar buiten dat teambaas James Vowles en Williams klaar waren met Sargeant en hem maandag al wilden vervangen. Andrea Kimi Antonelli, Mick Schumacher en Liam Lawson werden meteen genoemd. Antonelli is al afgevallen. Vanuit Mercedes is duidelijk geworden dat hij niet naar Williams gaat, komend weekend in Monza een vrije training gaat rijden voor Mercedes en vanaf volgend jaar teamgenoot van George Russell gaat worden. Daardoor zijn er nog twee opties over: Lawson en Schumacher voor een halfjaar.

Williams in gesprek met Lawson, lastige onderhandelingen met Red Bull

Lawson zou volgens PlanetF1 prioriteit hebben gekregen van Williams, want de onderhandelingen zouden al zijn begonnen. Vowles zou op zijn beurt weer onderhandelen met Red Bull over de mogelijkheid om Lawson een halfjaar te huren als vervanger van Sargeant totdat Sainz in 2025 in de auto kan stappen. Red Bull moet echter zelf ook nog een beslissing nemen over Lawson met betrekking tot Visa Cash App RB, maar dit lijkt meer voor 2025 te zijn. De twijfel bij Red Bull is echter vooral wegens Sergio Perez, die alleen voor de komende races zekerheid zou hebben. Mocht hij nog steeds teleurstellend presteren, dan kan Red Bull Lawson nog nodig hebben bij Visa Cash App RB als Yuki Tsunoda of Daniel Ricciardo naar Red Bull moeten.

Vowles wil met Williams zekerheid hebben dat Lawson tot eind 2024 in de auto van Williams kan zitten, een zekerheid die Red Bull momenteel niet lijkt te kunnen geven. Red Bull zou voor het einde van september een beslissing moeten nemen over de optie in het contract van Lawson, waardoor een beslissing snel genomen zal moeten worden. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, gaf al aan dat Mercedes ervoor open zou staan om Schumacher een halfjaar bij Williams te stallen. Daar lijkt voor Williams meer zekerheid in te zitten dan in de situatie rondom Lawson.

