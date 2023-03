Jeen Grievink

Max Verstappen heeft nog een langlopend contract in de Formule 1, maar we hoeven niet verwachten dat hij na zijn carrière een zelfde soort pad gaat bewandelen als Fernando Alonso destijds deed. Een deelname aan de Indianapolis 500 bijvoorbeeld, is iets dat hij totaal niet ziet zitten. "Ik wil graag mijn benen houden", zo zegt hij.

Verstappen heeft met zijn 25 jaar nog een aantal seizoenen te gaan in de koningsklasse van de autosport, maar de Nederlander heeft al wel meermaals aangegeven niet tot in den treure door te willen gaan met racen. De regerend wereldkampioen zou betrekkelijk op tijd zijn F1-helm aan de wilgen kunnen hangen. We hoeven dan niet te verwachten dat hij opduikt in een andere klasse, iets dat Alonso bijvoorbeeld deed toen hij er even tussenuit was. De Indianapolis 500, kortweg Indy 500, is iets waar het hart van Alonso harder van ging kloppen, maar Verstappen moet er niet aan denken. Hij vindt het veel te gevaarlijk.

Risico Indy 500 is "moeite niet waard" voor Verstappen

Een 'Alonso-avontuur' is niet iets dat Verstappen op de planning heeft. "Nee, dat zou ik niet doen", zo vertelt hij in een exclusief interview met de Daily Mail. "Als je een carrière in de Formule 1 hebt gehad en het is allemaal goed gegaan, dan vind ik het niet de moeite waard om het risico te nemen." De race an sich lijkt hem fantastisch, maar de gevaren die er bij komen kijken, daar blijft hij liever ver van weg. "Natuurlijk wil ik winnen en het zou een geweldige race zijn om te winnen - en ik heb ook veel respect voor de coureurs die dat doen."

Verstappen wil graag zijn benen houden

Hij vervolgt: "Maar allereerst heb ik nog nooit een oval gereden, dus dat zou even wennen zijn. En het gevoel om de controle te verliezen en een hek te raken en te zien dat mensen daar echt zwaar gewond raken, maakt het voor mij niet echt de moeite waard. Ik wil graag mijn benen houden."