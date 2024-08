Het is volgens dr. Helmut Marko alarmfase één bij Red Bull Racing na het dominante optreden van Lando Norris in de Grand Prix van Nederland. De McLaren-coureur wist zijn tweede overwinning uit zijn carrière te pakken en kwam 22 seconden eerder over de streep dan Max Verstappen.

Het team van McLaren heeft naar Nederland een updatepakket meegenomen en dat pakket lijkt haar werk te doen. Norris verloor, nadat de startlichten uitgingen, de koppositie aan Verstappen. Dat gebeurde dit seizoen al een aantal keren, maar ditmaal kon Norris terugklappen. In ronde achttien zat Norris in de DRS van Verstappen en aan het einde van het rechte stuk, ingaande de Tarzanbocht zette hij zijn McLaren voor de RB20 van Verstappen en gaf die koppositie uiteindelijk niet meer uit handen.

McLaren heeft tandje bijgezet na zomerstop

De afgelopen races leek McLaren al over het snelste pakket te beschikken en in Nederland werd dat nog eens onderstreept, met een dominant optreden van Norris. Niet alleen werd de pole position op zaterdag gepakt met een afstand van drie tienden van een seconde op een relatief korte baan, Norris zag zondag ook nog eens 22 seconden eerder de zwart-witgeblokte vlag.

'Norris kan Verstappen bijhalen in kampioenschap'

De adviseur van Red Bull Racing stelt dat het kampioenschap van Verstappen weleens in gevaar kan komen. "Norris heeft nu de snelheid om Max nog bij te halen in het kampioenschap. We moeten iets vinden", zo opent Marko in gesprek met Joost Nederpelt. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, zo onthult Marko dat Red Bull zelf ook nog updates op de planning heeft staan. Wel is het de vraag of dit genoeg zal zijn om te kunnen reageren op McLaren. "Er zit wel wat in de pijplijn, maar McLaren is erg snel", aldus Marko.

