Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Nederland

Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen en is daardoor weer wat ingelopen op klassementsleider Max Verstappen. Met Oscar Piastri op P4 en Sergio Pérez op P6 zijn er ook weer flink wat punten gepakt in het constructeurskampioenschap.

In Zandvoort stond er geen maat op Norris, die alleen de koppositie uit handen gaf bij de start van de wedstrijd. Met de snelheid van de MCL38 zat het wel goed en enkele ronden later wist de McLaren-coureur het stokje weer over te nemen van zijn rivaal uit Nederland. Charles Leclerc heeft Oscar Piastri achter zich kunnen houden en haalt het laatste podiumplekje over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Coureursklassement

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap met 295 punten, maar Norris heeft er inmiddels 225 achter zijn naam staan. De derde plek is voor Charles Leclerc die 192 punten achter zijn naam heeft staan en Oscar Piastri heeft op P4 179 punten verzameld. Carlos Sainz sluit de top vijf af met 172 punten.

Constructeursklassement

Red Bull Racing heeft met 434 verzamelde punten nog altijd de constructeurstitel in handen, maar McLaren staat er nog maar 30 punten achter. Ferrari is het derde team met 370 punten en Mercedes heeft voorlopig 276 punten verzameld. Kick Sauber is de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 434 punten 2. McLaren 404 punten 3. Ferrari 370 punten 4. Mercedes 276 punten 5. Aston Martin 74 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 27 punten 8. Alpine 13 punten 9. Williams 4 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd