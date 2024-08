Pérez verwacht dat "idioot" Hamilton gestraft wordt in Zandvoort

Sergio Pérez reageerde woest tijdens de kwalificatie op Zandvoort toen hij in de weg werd gezeten door Lewis Hamilton. De Mexicaan noemde de zevenvoudig wereldkampioen een "idioot" over de boordradio. Na afloop moest Hamilton zich melden bij de stewards van de FIA en Pérez denkt dat hij een gridstraf gaat krijgen, al weet hij dat Hamilton er weinig aan kon doen.

Pérez was op Circuit Zandvoort bezig aan een snelle ronde in Q1 toen hij plots de auto van Hamilton tegenkwam. De Red Bull-coureur vond dat hij werd gehinderd en klaagde over de boordradio. Hij noemde Hamilton een "idioot". Aan de andere kant vertelde Hamilton zijn engineer dat hij niet verder aan de kant had kunnen gaan. Toch moest de Mercedes-kopman zich na afloop van de kwalificatie, waarin hij in Q2 al werd uitgeschakeld, melden bij het kantoortje van de stewards in Zandvoort. Er hangt hem nu een straf boven het hoofd.

Pérez verwacht straf voor Hamilton in Zandvoort

Terwijl de stewards nog een oordeel moeten vellen over de situatie, denkt Pérez de uitkomst al te weten. De Mexicaan verwacht een gridstraf voor Hamilton, al is dat niet perse wat hij hoopt. Pérez zag na afloop namelijk ook in dat het voornamelijk ongelukkig was wat er gebeurde. "Hij heeft zijn best gedaan [om uit de weg te gaan]", vertelt Pérez tegenover de media, waaronder GPFans, in Zandvoort. "Maar helaas waren we op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. De stewards zijn dit jaar erg streng geweest en ik heb straffen uitgedeeld gekregen voor dingen die veel slechter waren dan dat, dus ik verwacht dat hij een straf krijgt, helaas."

De Mexicaan vervolgt: "Ik denk dat hij [Hamilton] deed wat hij kon en misschien was er iets meer ruimte die hij kon geven, maar het is wat het is." Pérez zelf kwalificeerde zich uiteindelijk als vijfde, achter George Russell, teamgenoot van Hamilton bij Mercedes.

