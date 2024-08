Volgens Andrea Stella heeft McLaren nog niet de beste auto op de grid, ook al lijkt het wel zo. De teambaas verklaart in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix hoe dat komt. Hij hoopt de Red Bull van Max Verstappen en Mercedes weer bij te kunnen houden na de zomerstop.

Verstappen begon de eerste helft van het tot nu toe verreden seizoen met vijf overwinningen, een tweede plek en een uitvalbeurt vanwege een mechanisch probleem. Vervolgens was Ferrari het sterkst op de straten van Monte Carlo en kon Charles Leclerc eindelijk zijn thuisrace winnen. Verstappen won nog wel in Canada en Spanje, maar het werd hem absoluut niet makkelijk gemaakt. Sindsdien heeft de Nederlander slechts één keer het podium bereikt, terwijl Mercedes en McLaren de zeges onder elkaar verdelen met George Russell in Oostenrijk, Oscar Piastri in Hongarije en Lewis Hamilton voor thuispubliek op Silverstone evenals in België. McLaren is hard onderweg om het gat naar Red Bull te dichten in het constructeurskampioenschap, al helemaal nu Sergio Pérez het erg lastig heeft.

Overdreven over prestaties

"Ik denk dat er een beetje overdreven wordt over de prestaties van de auto," vertelde Stella bij de persconferenties in Zandvoort, waar ook GPFans aanwezig is. "Dit kan omdat we competitief zijn geweest op een boel vrijdagen, en ik denk dat dat het gevolg is van het harde werken dat het team stopt in de voorbereidingen, waardoor we meteen in een raceweekend snel kunnen zijn. Vervolgens kijken we naar Red Bull en Mercedes, die hun problemen een soort van oplossen om dan competitief te worden op de zaterdag of de zondag. Volgens mij was dit vooral te zien in Oostenrijk. Op de vrijdag zaten we slechts een paar milliseconden van Verstappen af. Op de zaterdag was hij vier tienden sneller dan wie dan ook. En in de race had hij de snelste auto."

Niet veel rondetijd gevonden

"Dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn in denken dat McLaren naar races toegaat en de snelste auto heeft," vervolgde de Umbriër. "Dat moeten we scheiden van 'Oh, we gaan tot het uiterste [van de technische reglementen], we halen er het meeste uit en daarom zijn we super competitief'. Dat gezegd hebbende, we zijn tevreden met wat we hebben kunnen bereiken als het gaat om hoe competitief de auto is. En zoals ik al eerder zei, ik hoop dat deze extra ontwikkelingen en upgrades ons de mogelijkheid geven om net zo competitief te blijven. Want om eerlijk te zijn, sinds Miami hebben we echt niet zoveel rondetijd in de auto gevonden."

