De zomerstop is voorbij en dat betekent dat het tijd is voor de F1 Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, de thuisrace van Max Verstappen. Iets meer dan de helft van de teams heeft upgrades meegenomen voor dit weekend. Vooral McLaren en Williams hebben een boel nieuwe onderdelen bij zich.

Red Bull Racing heeft niet stilgezeten tijdens de vakantie en heeft voor de Grand Prix van Nederland een nieuwe engine cover ontwikkeld voor de koeling van de RB20. Daarnaast is de halo een klein beetje aangepast evenals de spiegels om de luchtstroom te verbeteren. Het zusterteam van de energiedrankfabrikant, VCARB, heeft de achterremmen aangepast om meer ruimte te creëren voor aerodynamische onderdelen die meer downforce moeten generen. De volledige voorkant van de Haas is aangepakt met een nieuwe vleugel, neus en ophanging voor een efficiëntere luchtstroom langs de vloer en het bodywork. Alpine heeft om dezelfde reden als Haas ook een nieuwe voorwielophanging ontwikkeld. Daarnaast heeft de Franse renstal de achterremmen aangepast om er, net als VCARB, meer downforce uit te halen.

McLaren en Williams

McLaren heeft flink uitgepakt voor de wedstrijd op Circuit Zandvoort en dat kan slecht nieuws zijn voor Red Bull, aangezien de twee teams verwikkeld zijn in een strijd om het constructeurskampioenschap. De Britse equipe waar Lando Norris en Oscar Piastri voor uitkomen, heeft de voorremmen aangepakt om meer downforce te creëren zonder dat het ten koste gaat van de remprestaties. Hier komt ook nog een nieuwe voorwielophanging bij. McLaren heeft ook een aangepaste vloer meegenomen voor een betere luchtstroom onder de MCL38. De achterwielophanging is ook aangepakt om de diffuser en beam wing efficiënter te laten werken. Verder is McLaren ook het enige team dat speciaal voor het bochtige circuit in de duinen een nieuwe achtervleugel en beam wing heeft ontwikkeld.

Misschien wel de grootste upgrade bij Williams is de nieuwe roll hoop. Deze is een stuk lichter dan het vorige model, zodat het gewicht van de FW46 naar beneden wordt gebracht, en het moet tegelijkertijd voor een beter zwaartepunt zorgen voor meer stabiliteit. Daarnaast heeft het team uit Grove een nieuwe vloer en diffuser ontwikkeld voor meer downforce. De engine cover en de inlaten van de sidepods zijn eveneens meegenomen om een betere luchtstroom te creëren.

