Voormalig hoofdsponsor van Haas, Uralkali, heeft nog een appeltje te schillen met het Amerikaanse team. Het Russische bedrijf heeft volgens Autosport.com aan een Nederlandse rechter gevraagd om na de Dutch Grand Prix beslag te leggen op de inboedel, tenzij Haas het verschuldigde bedrag terugbetaald.

Uralkali, het bedrijf van de vader van voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin, Dmitri, was in 2021 de hoofdsponsor van het Amerikaanse team. Op 5 maart 2022 trok Haas de stekker uit die samenwerking, nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Haas had echter al wel het vereiste sponsorgeld ontvangen en in juni van dit jaar bepaalde een Zwitserse rechter dat Haas het bedrag moest terugbetalen. Het Amerikaanse team miste echter de betalingsdeadline en ook in aanloop naar de Dutch Grand Prix bleek die betaling nog niet te zijn voldaan.

Inboedel Haas geïnventariseerd

Donderdagavond was de politie samen met de gerechtsdeurwaarder aanwezig op de paddock in Zandvoort. Dit was nodig om de inboedel van het Amerikaanse team in kaart te brengen. Dit gebeurde allemaal in opdracht van de Nederlandse rechtbank, die is ingeschakeld door het Russische bedrijf. De politie heeft overigens bepaald dat Haas het land niet uit mag, totdat de schuld bij Uralkali is afgelost.

Haas wil voldoen aan betalingsregeling

Haas heeft in een statement laten weten: "Haas is volledig van plan om aan Uralkali alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn op grond van de arbitrale uitspraak, en er is geen geschil over de verschuldigde bedragen. Haas heeft met zijn advocaten samengewerkt om ervoor te zorgen dat de betaling voldoet aan alle relevante Amerikaanse, Europese, Britse en Zwitserse sancties en regelgeving." Ook laat het team weten dat het de komende dagen zal samenwerken met de voormalig hoofdsponsor om alles definitief op te lossen. De reden voor het uitblijven van de betaling is niet gegeven.

Voormalig hoofdsponsor: 'Haas heeft twee manden de tijd gehad'

Ook Uralkali heeft een verklaring gegeven over de zaak: "We zijn ervan op de hoogte dat Nederlandse gerechtsdeurwaarders, vergezeld met politie, gisteravond bij de Haas-paddock zijn aangekomen en een inventaris hebben gemaakt van alle race-uitrusting en andere eigendommen." Daarnaast stelt het bedrijf dat Haas simpelweg niet de afspraken heeft nageleefd: "Haas heeft ruim twee maanden de tijd gehad om de uitspraak uit te voeren en zoals eerder gemeld, heeft Uralkali contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Haas met opties over hoe de betaling kan worden gedaan, zonder ooit een inhoudelijk antwoord te hebben ontvangen." Wel verwacht het bedrijf dat Haas nu wel over de brug komt, waardoor de zaak definitief kan worden afgehandeld.

