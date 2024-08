De kwalificatie voor de F1 Dutch Grand Prix gaat vandaag, op zaterdag 24 augustus, verreden worden. Lando Norris en George Russell waren het snelst in de vrije trainingen. McLaren en Mercedes hopen Red Bull en Max Verstappen te kunnen verschalken in de sessie die de startgrid op Zandvoort bepaalt.

Er wordt al sinds 1939 geracet in de Noord-Hollandse badplaats, maar de eerste wedstrijden vonden plaats op een stratencircuit. Het permante circuit, ontworpen onder leiding van adviseur Sammy Davis, de winnaar van de 24 Uur van Le Mans in 1927, werd aangelegd in de eind jaren 40. Na de 'Prijs van Zandvoort' in 1948 en 'Grote Prijs van Zandvoort' in 1949 werd de eerste Grand Prix van Nederland met Formule 1-auto's gehouden in 1950. Sinds 1952 telt de race mee voor kampioenschapspunten. Jim Clark is de meest succesvolle coureur op Zandvoort met vier overwinningen in 1963, 1964, 1965 en 1967. Verstappen kan het record van Clark evenaren door aankomende zondag de race op zijn naam te schrijven. De Red Bull-coureur heeft elke Dutch Grand Prix gewonnen sinds de race vanaf 2021 weer op de kalender staat. Daarvoor was de laatste F1-wedstrijd op het circuit in de duinen in 1985, toen Niki Lauda won voor McLaren-ploegmaat Alain Prost.

VT3 en kwalificatie

Red Bull heeft nog een boel werk aan de winkel om het gat naar Mercedes en McLaren te dichten dit weekend. De eerste vrije training werd verreden in de regen, maar het asfalt droogde erg snel op en dus kwamen de slicks aan het eind van de sessie toch nog tevoorschijn. Lando Norris deed het snelst een ronde op Zandvoort en zat twee tienden onder de tijd van Verstappen. Het zonnetje kwam tevoorschijn voor de tweede vrije training en de teams maakten een boel kilometers om te werken aan de kwalificatiepace én de racepace. George Russell sloot de sessie af op de eerste positie, 0.061 seconden voor Oscar Piastri. Verstappen moest genoegen nemen met P5 achter Lewis Hamilton en Norris. Sergio Pérez werd in VT1 en VT2 twaalfde.

De verwachting is dat het weer opnieuw een rol gaat spelen vandaag. Er worden een boel, flinke regenbuien voorspeld en de coureurs zullen ook rekening moeten houden met harde windstoten.

De eerste actie op de baan zal de kwalificatie van de F1 Academy zijn, voordat de derde en laatste vrije training van de Formule 1 aanvangt. Deze staat gepland voor 11:30 uur en zal tot 12:30 uur duren. Na VT3 zullen de Porsche Supercup-deelnemers het circuit op gaan om zich te kwalificeren. Nederlander Larry ten Voorde leidt daar het kampioenschap. De kwalificatie van de Formule 1 begint om 15:00 uur. Na Q1 van 18 minuten, Q2 van 15 minuten en Q3 van 12 minuten weten we wie de pole position heeft voor de Grand Prix van Nederland.

