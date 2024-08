Christian Horner werd door na afloop van de tweede vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix ondervraagd over waarom Red Bull Racing heeft besloten Sergio Pérez te behouden. De teambaas leek het zat te zijn steeds in de verdediging te moeten schieten en draaide de vraag om richting de journalist van Sky Sports F1.

Pérez ligt het grootste deel van het Formule 1-seizoen 2024 onder vuur vanwege zijn prestaties. De Mexicaan is al sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna, meer dan drie maanden geleden, niet hoger gefinisht dan zevende. Daarnaast is hij ook twee keer gecrasht en een keer ver buiten de punten geëindigd. Zijn fouten in de kwalificaties helpen ook niet mee. Op Silverstone stond hij in Q1 al in de grindbak en op de Hungaroring beschadigde hij de RB20 na een crash, opnieuw in Q1. Red Bull loopt het risico het constructeurskampioenschap te verliezen aan McLaren, als 'Checo' niet verbetert.

Heen en weer tussen Horner en Sky

Geruchten deden de ronde dat Pérez zijn stoeltje kon verliezen tijdens de zomerstop, maar de energiedrankfabrikant besloot hem te behouden als de teamgenoot van Max Verstappen. "Waarom heb je Sergio Pérez meer tijd gegeven Wat geeft jou het vertrouwen dat hij terug in vorm kan komen voor de slotfase van dit seizoen?", vroeg Natalie Pinkham van Sky Sports F1. "Nou ja, wie zou jij in het stoeltje zetten dan?", antwoordde Horner geïrriteerd. "Tja, ik ben niet de baas van Red Bull", reageerde Pinkham weer. Horner bleef doorgaan: "Nee, nee, wie zou jij inwisselen? En waarom zou je het veranderen?" Pinkham maakte nogmaals duidelijk: "Waarom gooi je het terug op mij? Het is niet mijn beslissing". Horner reageerde: "Nou ja, jij stelt alle vragen hier!"

Pinkham bleef rustig en vroeg opnieuw: "Dus wat is het probleem? Is het dat er geen andere kandidaat is die het beter kan doen? Is dat waarom je Pérez behoudt?" De teambaas legde het uit: "Nee, kijk, volgens mij weten we waar 'Checo' toe in staat is. Wij weten, en dat weet jij ook, dat hij aan het begin van het jaar aan het scoren was. Volgens mij vier podiums in vijf races? In die vorm moeten we hem zien terug te krijgen. Ik denk dat het gewoon ligt aan een gebrek van zelfvertrouwen en dat is als een spiraal gegaan. Ik hoop dat hij heeft kunnen resetten tijdens de zomerstop. Er komen circuits aan waar hij eerder al gewonnen heeft, zoals Azerbeidzjan en Singapore. Hij is altijd snel geweest op Monza. Zandvoort is alleen niet zijn beste circuit."

Op de vraag of het cruciaal is om hem in ieder geval tot aan de Grand Prix van Mexico-Stad te behouden, antwoordde de Britse topman: "Nee, nee, absoluut niet. Het gaat puur en alleen om prestaties. We hebben twee coureurs waarvan wij geloven dat zij ons de beste resultaten kunnen geven van alle coureurs die we in onze pool hebben. Als daar twijfels over waren, dan hadden we dat wel veranderd."

