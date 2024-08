De teambaas van Red Bull Racing, Christian Horner, is redelijk klaar met al het getouwtrek rondom Max Verstappen. Mercedes heeft openlijk haar interesse in de Nederlander bekendgemaakt, maar volgens Horner is Verstappen niet beschikbaar en dat is de Limburger ook nooit geweest.

Begin dit jaar werd bekend dat Lewis Hamilton eind dit seizoen overstapt naar Ferrari. Dat was voor Toto Wolff dan ook het startschot om de interesse in Verstappen uit te spreken. De Nederlander stond in 2014 ook al op de radar van het Duitse team, maar had toen Hamilton samen met Nico Rosberg achter het stuur van de bolides zitten. Aangezien er geen plek was bij Mercedes en Red Bull via zusterteam Toro Rosso (Visa Cash App RB) wel een zitje in de koningsklasse kon aanbieden, was de keuze voor Verstappen snel gemaakt. De afgelopen maanden speelden de interesse van het team uit Brackley op, waarbij Wolff meerdere keren duidelijk heeft gemaakt dat hij Verstappen wil inlijven als de nieuwe ster van het team, maar in gesprek met Sky Sports F1 maakt Horner duidelijk dat Verstappen nergens naartoe gaat.

'Max is nooit beschikbaar geweest voor Mercedes'

Verstappen zelf, heeft ook diverse keren duidelijk gemaakt dat hij initieel van plan is om zijn contract, dat tot en met 2028 loopt, gewoon wil uitdienen. Daarnaast lijkt Mercedes momenteel in te zetten op jongeling Kimi Antonelli, die naar verluidt tijdens het raceweekend in Monza aangekondigd zal worden voor komend seizoen. Horner maakt duidelijk dat Verstappen nooit een optie is geweest voor Mercedes: "De situatie is, zoals we het hele jaar hebben gezegd, dat we weten wat onze overeenkomst is met Max. En Max weet wat zijn overeenkomst met ons is. Hij is zeker niet beschikbaar voor Mercedes. Dat is hij nooit geweest."

Antonelli lijkt teamgenoot Russell te worden

Dat Antonelli momenteel de kandidaat lijkt te zijn voor het zitje naast George Russell, vindt Horner dan ook een prijzenswaardige keuze van het team: "Ik weet zeker dat ze goed hebben nagedacht over welke optie ze ook kiezen. Als ze ervoor kiezen om Antonelli het zitje te geven, dan moet je ze prijzen dat ze het risico nemen met een jongeling", aldus Horner.

