Marko: 'Of ik blij ben in Zandvoort te zijn? Ik kom van 34 graden, dat is wel een verschil'

Dr. Helmut Marko (81) is na een korte vakantie neergestreken in Nederland en zag hoe het weer hier van de ene op de andere dag kan omslaan. Na een storm- en regenachtige eerste vrije training werd hem gevraagd hoe hij het vindt om weer in Zandvoort te zijn. De topman van Red Bull moest wel even wennen.

Na een aantal mooie zomerse dagen, is het dit weekend weer even minder qua weer in Nederland. De zon en hoge temperaturen maken plaats wolkenvelden, wind en regen. Na het weekend wordt het weer beter, maar dan is het Formule 1-circus alweer grotendeels vertrokken uit Zandvoort. Voor Marko was het ook even wennen toen hij voet zette op Nederlandse bodem. De adviseur van Red Bull bracht zijn laatste vakantiedagen door in Oostenrijk en daar was het weer een tikkeltje beter dan hier in Nederland op dit moment. Viaplay vroeg hem na afloop van de eerste vrije training naar het raceweekend in Zandvoort en met welk gevoel hij hier was.

Marko moest wennen aan temperatuurverschil

Het was Lando Norris die de snelste tijd wist te klokken in de eerste vrije training in aanloop naar de Dutch Grand Prix. De Brit was twee tienden sneller dan Max Verstappen. Heel veel conclusies kunnen we hier nog niet aan verbinden, want het betrof een rommelige sessie, die begon met regen en wind. Later brak de zon door en droogde de baan razendsnel op. Het wisselvallige weer in Nederland is ook even wennen voor Marko, zo erkent hij. "Ik kom net uit Oostenrijk en daar was het 34 graden, dus dat is wel een verschil", klinkt het met een glimlach.

Marko geniet van sfeer in Zandvoort

Maar of hij het daarom vervelend vindt om weer in Nederland te zijn? "Nee, nee. We genieten van de race, de sfeer hier en de ambiance. Gelukkig hebben we ook een paar ronden in het droog kunnen rijden, dus we hebben wel iets kunnen leren [van de auto, red.]", aldus de man uit Graz.

