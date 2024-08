De hospitality van het team van Williams heeft de hevige buien en windvlagen vrijdag op het circuit van Zandvoort niet helemaal zonder kleerscheuren overleefd. Een stuk van de tent over het dakterras van de hospitality van de Britse renstal is er namelijk door de barre omstandigheden vanaf gewaaid.

De Grand Prix van Nederland is aangebroken en op vrijdag is het tijd voor de eerste twee vrije trainingen van het weekend. De ochtend in Zndvoort werd echter behoorlijk geteisterd door barre weersomstandigheden. Het KNMI gaf voor de vrijdag in de kustplaats al code geel af om fans te waarschuwen voor de verraderlijke weersomstandigheden en dat bleek niet voor niets te zijn. Windstoten van tot wel 75 kilometer per uur waren mogelijk en ook droog bleef het niet: er vielen in de ochtend alleen al flinke bakken water naar beneden op en rondom het circuit. In combinatie met de harde wind geen fijne situatie.

Dak eraf gewaaid

Ondanks de omstandigheden moest alles wat betreft Formule 1 wel gewoon doorgang vinden. Het team van Williams kwam echter niet ongeschonden uit de strijd in de paddock van Zandvoort. Een deel van het dak van het Williams-hospitality overleefde namelijk de storm in Zandvoort niet. Verdere schade lijkt er verder gelukkig niet opgelopen te zijn. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een hospitality van een team niet helemaal ongeschonden bleef: in Spanje vloog een gedeelte van McLaren's thuisbasis in brand, terwijl in Hongarije het dak van het team van Lando Norris en Oscar Piastri geen stand hield.

A part of the tent over the Williams hospitality roof terrace was lost to the wind #F1 #DutchGP pic.twitter.com/ydqf5RkuIZ — Jan Bolscher (@bolscher_jan) August 23, 2024

