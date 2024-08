Het team van Williams heeft in Zandvoort de avondklok verbroken op donderdagavond. De FIA ziet het echter door de vingers en maakt een uitzondering voor het team, aangezien het de eerste keer van het seizoen was.

De avondklok is ingesteld om het personeel van de teams te beschermen. Daarnaast moet de werkdruk op de monteurs hierdoor afnemen. Alles wordt in het werk gesteld om de competitieve wereld dat de Formule 1 heet in ieder geval op bepaalde punten te reguleren.

Avondklok verbroken

De FIA heeft de volgende overtreding geconstateerd: "Gisteravond bevonden teamleden van het Williams Racing team, die betrokken zijn bij de werking van de auto, zich binnen de grenzen van het circuit gedurende de periode van veertien uur die begon om 18:30 op 22 augustus, achttien uur voor de geplande starttijd van VT1 en eindigt vier uur voor de geplande starttijd van VT1 om 08:30 op 23 augustus." Dat is volgens de internationale autobond niet toegestaan, tegelijkertijd mag een team maximaal drie keer per seizoen de avondklok verbreken, zonder daarvoor een straf te verwachten. Williams heeft zich dit seizoen netjes aan de tijden gehouden en dus ziet de FIA het voor dit keer door de vingers.

