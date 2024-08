Vandaag is het dan eindelijk zover. Vrijdag begint het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland, voor het vierde seizoen op rij op de kalender in de koningsklasse. Hoe laat gaat de eerste sessie van start?

Na de Grand Prix van Nederland in 1985 ging de Grand Prix een periode van meer dan dertig jaar in zonder een race op de F1-kalender. Hier kwam, vooral door de aanwezigheid van Max Verstappen in de koningsklasse, in 2021 een einde aan. Meteen kreeg de organisatie veel lof voor de organisatie, de show en de aanwezige fans. Verstappen won de race in eigen huis en zou dit in 2022 en 2023 ook doen.

Kan Verstappen zondag weer winnen op Zandvoort?

In 2024 kan het echter wel eens een grote uitdaging gaan worden voor Verstappen om voor het vierde seizoen op rij de Grand Prix van Nederland te winnen. In tegenstelling tot de afgelopen seizoenen is Red Bull Racing niet meer dominant. McLaren en Mercedes beschikken over de snellere auto, ondanks dat Verstappen en Red Bull nog wel bovenaan staan in de klassementen.

Hoe laat begint het raceweekend in Zandvoort?

Zoals altijd begint het raceweekend op vrijdag. Om 12:30 uur begint de eerste vrije training van het weekend, een sessie waarin de coureurs aan de baan en de auto zullen wennen en upgrades gaan testen. Tijdens de tweede vrije training, die om 16:00 uur begint, zullen er dan verdere aanpassingen aan de setup gedaan worden om op zaterdag en zondag goed voor de dag te komen.

