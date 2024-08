Carlos Sainz vertrekt na dit seizoen bij het team van Ferrari en na een lange tijd wachten is de keuze uiteindelijk gevallen op Williams, waardoor Audi dus achter het net vist. Nico Hülkenberg, vanaf volgend seizoen actief voor dat team, behandelt te toch enigszins verrassende keuze van de Spanjaard.

Bij Sauber, dat na 2026 verdergaat onder Audi, is het voorlopig nog niet zeker hoe het team voor volgend jaar eruit ziet. Hülkenberg is inmiddels alweer even bevestigd door het team, wat automatisch betekent dat huidige rijders Valtteri Bottas en Zhou Guanyu niet allebei bij het team kunnen blijven. Sauber hoopte maar wat graag om Sainz in 2025 toe te voegen aan het team, maar inmiddels heeft hij dus getekend voor Williams. Het biedt automatisch mooie kansen voor Bottas, die door het team zeker als kandidaat wordt gezien voor 2025. Voor Zhou lijkt het doek te gaan vallen. Hülkenberg weet voorlopig in ieder geval nog niet waar hij aan toe is.

Eerdere woorden

In een eerder stadium maakte de Duitser in een interview met GPFans al duidelijk dat hij Sainz graag richting zijn toekomstige team zou zien komen, al maakte het hem vrij weinig uit: "Hij is een van de beste coureurs van het moment en hij heeft kennis vanuit Ferrari die hij mee zou brengen. Als coureur heeft hij alle kwaliteiten die je nodig hebt. Hij is een meervoudig racewinnaar, dat is heel waardevol. Maar ik weet niet of hij het wordt. Ik ben relaxed en sta er open in. Het is niet mijn beslissing en ik vind het oké om naast iedereen te racen. Ik heb in mijn carrière nooit een probleem met een teammaat gehad", zo liet hij destijds optekenen.

Reactie vanuit Zandvoort

Inmiddels is de Ferrari-rijder dus voor volgend seizoen aangekondigd bij het team van Williams om naast Alex Albon plaats te nemen. In Zandvoort reageert Hülkenberg tegenover onder meer GPFans op dat opmerkelijke nieuws: "Niet verrast. Hij was een lange tijd aan het aarzelen. Hij was lang aan het nadenken aan de beste strategische zet om zichzelf te positioneren en dat was een groot deel van zijn beslissing. Natuurlijk heb ik niet veel tijd genomen om na te denken over zijn beslissing. Het is hoe het is", zo klinkt het nuchter vanuit de coureur die dit seizoen zo uitstekend presteert bij Haas. Vanaf volgend jaar laat hij zijn kunsten zien bij Sauber/Audi.

