Charles Leclerc is dieper ingegaan op zijn relatie met Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz, die de Scuderia na dit F1-seizoen zal verlaten. Hij geeft toe dat er momenten zijn geweest dat hij Sainz haatte, maar dat ze er door middel van praten altijd weer goed zijn uitgekomen.

Leclerc komt al sinds 2019 voor Ferrari uit in de Formule 1 en moest het tijdens zijn eerste twee seizoenen daar opnemen tegen Sebastian Vettel. De Duitser vertrok voor 2021 naar Aston Martin en Ferrari besloot om Sainz een contract aan te bieden. Leclerc en Sainz gingen ieder jaar redelijk gelijk op. Het was de Madrileen die in zijn eerste seizoen bij Ferrari twee plekken hoger eindigde in het kampioenschap met meer podiums achter zijn naam, maar in 2022 was het juist Leclerc die als enige de strijd aan kon gaan met de dominante Max Verstappen. Vorig jaar scoorde Leclerc 6 punten meer dan Sainz, maar de laatstgenoemde was de enige die voor een Ferrari-overwinning kon zorgen. Dit seizoen heeft Leclerc tot nu toe 15 punten meer, maar Sainz moest vanwege een blindedarmontsteking een Grand Prix missen, en ze hebben allebei één zege verdiend. Lewis Hamilton wordt in 2025 de nieuwe ploegmaat van Leclerc, terwijl Sainz de overstap maakt naar Williams.

Met de helm op

Bij de officiële Formule 1-podcast Beyond The Grid vertelde Leclerc over zijn relatie met Sainz en hij geeft toe dat het niet altijd van een leien dakje gaat. "Ik ga Carlos, als persoon, missen. We kunnen erg goed samen overweg. Helaas wordt in deze wereld alles tot in de puntjes geanalyseerd en bekritiseerd, maar we hebben altijd een erg goede relatie gehad," zo begon de Monegask. "Er zijn momenten geweest, met de helm op, dat ik hem haatte en hij mij haatte, omdat we de dingen niet op dezelfde manier zagen. Maar alles kwam goed door met elkaar te praten." Zo ging het gevecht om het laatste plekje op het podium op Monza in 2023 er heftig aan toe. De Ferrari's raakten elkaar meerdere keren, terwijl de Red Bulls aan de horizon waren verdwenen.

Relatie scheiden

"We delen veel van wat we interessant vinden, en hebben samen momenten meegemaakt die ik nooit zal vergeten," vervolgde Leclerc. "Ik heb het geluk gehad om een Formule 1-garage te delen met coureurs die heel open willen praten en weten hoe je de relatie tussen op de baan en van de baan af kan scheiden. Ik heb nooit gehad dat ik niet met iemand overweg kon, maar ik denk dat dat ook deel is van mijn persoonlijkheid. Ik heb met niemand een probleem."

