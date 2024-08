Daniel Ricciardo heeft wat nare herinneringen overgehouden aan zijn laatste bezoekje aan Circuit Zandvoort, maar kijkt er desalniettemin enorm naar uit om komend weekend weer in actie te komen.

Toen Nyck de Vries in 2023 voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije de laan uit werd gestuurd door AlphaTauri, nu Visa Cash App RB, werd Ricciardo aangesteld als zijn vervanger. De Italiaanse renstal had goede hoop dat zijn jarenlange ervaring hen weer verder naar voren zou kunnen helpen. Helaas ging het tijdens de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix, zijn derde raceweekend terug in de Formule 1, faliekant mis.

Oscar Piastri was met zijn McLaren in de muur beland, toen Ricciardo op hoog tempo aan kwam rijden. De goedlachse Australiër kon niet anders dan zijn eigen bolide ook in de muur parkeren, omdat hij anders vol op zijn landgenoot in zou rijden. Bij de crash liep Ricciardo meerdere botbreuken op, waardoor hij meerdere races aan zich voorbij moest laten gaan. In aanloop naar de Dutch Grand Prix van komend weekend, blikt Ricciardo terug op het incident.

Nare herinneringen voor Ricciardo

"Ik kijk er naar uit om terug te keren naar Zandvoort", vertelt Ricciardo in de racepreview van Visa Cash App RB. "Vorig jaar was dat waar mijn hele seizoen ondersteboven gekeerd werd, maar tot het incident met Oscar genoot ik echt van het circuit; de auto was daar geweldig. Ik heb er vertrouwen in dat we verder kunnen gaan waar we voor de zomerstop gebleven waren. We hadden een sterk momentum en we zullen ons zeker in de strijd om de punten kunnen mengen. Het was een geweldige zomervakantie. Ik ben teruggegaan naar Australië om wat vrienden en familie te zien, dus ik voel me opgeladen, fit en gezond."

