Sergio Pérez krijgt na de zomerstop tijdelijk een andere race-engineer aan de pitmuur. De verandering heeft echter niets te maken met de tegenvallende performance van de Mexicaan, maar met de privésituatie van zijn vertrouwde race-engineer.

Aan het einde van de eerste seizoenshelft klonken er in de paddock allerlei geluiden dat Pérez zijn stoeltje na de zomerstop kwijt zou gaan raken, als gevolg van zijn tegenvallende prestaties. Ondanks die aanhoudende geruchten, zal de Mexicaan komend weekend gewoon aan de start van de Grand Prix van Nederland verschijnen. Wat er zich achter de schermen precies afgespeeld heeft, is vooralsnog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Red Bull plotseling van mening veranderd is.

Eerder gaf Helmut Marko bij Speedweek al aan dat er wel wat moest veranderen bij de 34-jarige coureur. "Sergio Pérez zal na de zomerstop ook in de Red Bull-wagen zitten. We hebben nu races op circuits waar hij vorig jaar goed was, en we gaan voor stabiliteit. Pérez hoeft niet sneller te worden, maar moet wel consistenter worden. En gezien de alternatieven, is hij nog steeds de beste oplossing", zo vertelde de Oostenrijker.

Nieuwe race-engineer voor Pérez

Inmiddels weet PlanetF1 te melden dat Pérez vanaf het raceweekend in Zandvoort met een andere race-engineer zal samenwerken. De verandering is slechts van tijdelijke aard en heeft niets te maken met de prestaties van Pérez. Hugh Bird, de reguliere race-engineer van Pérez, gaat na de Dutch GP namelijk met vaderschapsverlof. Hij zal het stokje tijdelijk overgeven aan Richard Wood, een engineer die al elf jaar werkzaam is bij Red Bull Racing. Bird zal in Zandvoort wel gewoon aanwezig zijn, maar dit is puur ter ondersteuning van Wood. De taken van laatstgenoemde worden weer overgenomen door Richard Cooke, die in 2023 al met Max Verstappen werkte.

