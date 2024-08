VIDEO: Circuit Zandvoort treft voorbereidingen voor 2024 Dutch Grand Prix

Volgend weekend staat de F1 Grand Prix van Nederland op het programma. Het is voor de vierde keer sinds 2021 dat de race op het programma staat, en de voorbereidingen zijn al in volle gang.

Sinds 2021 staat de Grand Prix van Nederland weer op de F1-kalender. Daarvoor was 1985 de laatste keer geweest, toen Niki Lauda won en de race de tientallen jaren daarvoor een vaste klant was op de kalender van de koningsklasse. Sinds 2021 won Max Verstappen alle drie de races. In 2021, het seizoen waarin hij voor het eerst wereldkampioen werd, versloeg hij Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. In 2022 versloeg hij weer een Mercedes: George Russell, voor Charles Leclerc. Vorig jaar waren het Fernando Alonso en Pierre Gasly die verslagen werden na een knotsgekke race.

Artikel gaat verder onder video

Voorbereidingen F1 Grand Prix 2024

Donderdag zal voor de coureurs het weekend in Zandvoort beginnen met de persconferenties. Op vrijdag zijn vervolgens de twee vrije trainingen, waarna er op zaterdag een vrije training en de kwalificatie worden verreden. Op zondag zal vervolgens om 14:00 uur de Grand Prix gaan beginnen. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle gang, zo is uit fanbeelden op te maken.

Gerelateerd