Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 12:47 - Laatste update: 12:59

Mercedes heeft met haar nieuwe W14-bolide het zero-sidepod-concept nog niet opgegeven. Door de mindere prestaties lijkt er een negatieve sfeer te hangen binnen het Duitse team. Blake Hinsey, voormalig engineer van Max Verstappen, vertelt tegenover GPFans over Mercedes en ook over de Aston Martin die nu sneller lijkt te zijn.

Lewis Hamilton en George Russell kwamen als vijfde en zevende, respectievelijk, over de finish in de Grand Prix van Bahrein gisteren, terwijl Fernando Alonso een trofee mocht ophalen op het podium. Dit zijn niet de resultaten die we van Mercedes gewend zijn. "Het was één van de meest verschrikkelijke dagen in het racen," liet teambaas Toto Wolff dan ook weten tegenover Sky Sports na afloop van de race.

Aston Martin sneller dan Mercedes

"Ik heb het gevoel dat hoe ze erover praten, dat dat suggereert dat ze er niet meer van overtuigd zijn dat dit concept werkt," vertelde Hinsey over de zero-sidepod van Mercedes. "Ze hebben anderhalf jaar lang aan dit concept gewerkt en het heeft zijn vruchten nog steeds niet afgeworpen. Het feit dat hun klantenteam Aston Martin sneller kan zijn in de kwalificatie... Ze zullen zich op hun hoofd krabben." De voormalig engineer denkt dat we Alonso dit seizoen ergens wel op de voorste rij van de grid gaan zien: "Ik denk het wel, maar hetgeen wat ik mij afvraag is kan Aston Martin de auto nog verder ontwikkelen of hebben ze vroeg in het seizoen teveel geld uitgegeven?"

Juiste beslissing of koppig geweest?

"Mercedes zal zich afvragen of ze de juiste beslissing hebben gemaakt of dat ze koppig zijn geweest door prestaties te vinden in dit radicale concept," legde de Brit verder uit over de Duitse renstal. "Misschien gaan ze geen antwoord vinden op die vraag. Het is moeilijk om te zeggen, maar het ziet er niet goed uit en het lijkt erop dat ze in het nadeel zijn." Op de vraag of hij denkt dat Mercedes dit jaar nog met een nieuwe versie van de W14-bolide komt waar wél sidepods op zitten, antwoordde hij lachend: "Misschien dat de zwarte Red Bull ergens dit seizoen tevoorschijn komt."

