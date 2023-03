Red Bull grapt over "gekopieerde" Aston Martin: "Mooi om onze auto drie keer op het podium te zien"

Jan Bolscher

Maandag 6 maart 2023 09:51

Aston Martin ontpopte zich in Bahrein tot misschien nu al wel de grote verrassing van het seizoen door de performance van de AMR23, maar bij Red Bull Racing kunnen ze maar moeilijk over de gelijkenissen met hun 2022-auto heen kijken.

Het team van Lawrence Stroll heeft de ambitie om binnen enkele jaren een serieuze gooi te doen naar het constructeurskampioenschap nooit onder stoelen of banken gestoken, maar kijkend naar de zevende stek van afgelopen jaar, leek die doelstelling nog behoorlijk ver weg. Aston Martin zorgde dan ook voor opgetrokken wenkbrauwen tot afgelopen weekend in Bahrein bleek dat ze - in ieder geval op dit moment - het gevecht met Ferrari en Mercedes aan kunnen gaan. Fernando Alonso kwam op zondag als derde over de streep en deed dit door onder andere op de baan aan Lewis Hamilton en Carlos Sainz voorbij te gaan. De AMR23 is dan ook een auto om rekening mee te houden.

Dan Fallows

De Britse formatie heeft de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in het wegkapen van een aantal knappe koppen bij de concurrentie. Een van de grootste vangsten was het binnenhalen van Dan Fallows, het voormalig aerodynamische opperhoofd van Red Bull Racing. De gelijkenissen tussen de AMR23 en de auto waarmee Red Bull Racing in 2022 het constructeurs- en coureurskampioenschap won, zijn dan ook groot. Aston Martin heeft gekozen om voor eenzelfde soort concept te gaan als de Oostenrijkers, en vooralsnog lijkt die beslissing zich behoorlijk uit te betalen.

Overeenkomsten Red Bull en Aston Martin

Bij Red Bull Racing zijn de overeenkomsten ook opgevallen. Zo vertelde teambaas Christian Horner dat "kopiëren de grootste vorm van respect is", en dat het fijn was "om de oude auto het zo goed te zien doen." Sergio Pérez grapte tijdens de persconferentie na afloop van de race dat er drie Red Bull-coureurs op het podium stonden, en Helmut Marko liet optekenen dat wat in het hoofd van Fallows zit, nu eenmaal niet meer uitgewist kan worden: "Het kopiëren van het concept is niet verboden, maar kan je iets zo gedetailleerd kopiëren zonder documentatie over onze auto te hebben?", vroeg de 79-jarige Oostenrijker zich hard op af.

