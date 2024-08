Verstappen over woedende Marko en vader Jos, Ex-vrouw Schumacher woest op Duitser | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is nog altijd in volle gang, maar dat betekent niet dat er niet genoeg te vertellen valt over de koningsklasse. Op zaterdag was het de ex-vrouw van Ralf Schumacher die de media opzocht om haar verhaal te doen na de coming out van de voormalig Formule 1-coureur, waarin zij hem verschillende dingen verwijt. Ondertussen laat Max Verstappen zich horen over een legendarische inhaalactie in 2015, die op weinig vrolijkheid bij Helmut Marko en Jos Verstappen kon rekenen.

Artikel gaat verder onder video

Norris eerlijk over nieuwe situatie met Verstappen: "Dat gaat moeilijk zijn"

Lando Norris doet dit seizoen met McLaren bijna elk weekend mee om de zeges in F1, een nieuwe situatie voor de Brit. Dit betekent ook dat hij Max Verstappen vaker tegenkomt, iemand waarmee hij buiten de baan een goede relatie heeft. De Brit is eerlijk over het behouden van deze relatie, die begin dit jaar al even onder druk stond na het incident in Oostenrijk. Het hele verhaal over Lando Norris en zijn uitspraken lezen? Klik hier!

Hughes reageert op 'verdachte' remmen Red Bull, McLaren en Mercedes

Zowel Peter Windsor als Craig Scarborough beweerden deze week dat Red Bull een 'sensitive bias-klep' had aan het begin van het seizoen bij de remmen van de RB20 en ze dit een voordeel zou hebben geven in de bochten. Het viel bij de analisten op dat na de F1 Grand Prix van China het asymmetrische remsysteem - zoals die nu sinds de zomerstop verboden is - van de wagen werd gehaald door Red Bull voor het weekend in Miami en de prestaties volgens Windsor en Scarborough daardoor minder zouden zijn geworden. Nu heeft ook technisch F1-analist Mark Hughes zijn mening gegeven. Het hele verhaal over de uitspraken van Mark Hughes lezen? Klik hier!

Ex-vrouw Ralf Schumacher witheet na 'coming out': "Als een messteek in mijn hart"

Ralf Schumacher nam enkele weken geleden om uit de kast te komen richting de hele wereld en daarmee een moedige stap te nemen in de motorsportwereld. Niet iedereen is even blij met hoe alles gelopen is: ex-vrouw Cora Schumacher voelt zich gebruikt door haar voormalig partner en heeft het gevoel dat ze vele jaren verloren heeft. "Nu voel ik mij gebruikt door ons huwelijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste jaren verspild heb", zegt ze onder meer. Het hele verhaal over Ralf Schumacher zijn ex-vrouw lezen? Klik hier!

Verstappen blikt terug op gevaarlijke Blanchimont-actie: "Nu zou ik dat niet meer doen"

Max Verstappen gaat natuurlijk alweer enige tijd mee in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen deed op zijn zeventiende al mee op het hoogste niveau van de autosport. Hij blikt terug op een vrij gevaarlijk moment in Spa in zijn debuutjaar en stelt dat hij het nu wel anders aan zou pakken. "Nu zou ik het niet meer doen, nee. Het is het risico gewoon niet waard", zegt Verstappen. Het hele verhaal over Max Verstappen zijn bizarre inhaalactie lezen? Klik hier!

Collega Verstappen bij Team Redline: 'Toen ik dat vertelde, geloofden mijn vrienden het niet'

Naast racen in F1 is Max Verstappen ook actief als simracer voor Team Redline en is hij ook in zijn vrije tijd veel aan het gamen. De Nederlander is van mening dat het een leuke afleiding is van de koningsklasse, iets wat zijn teamgenoten bij Team Redline kunnen beamen. Het hele verhaal over Max Verstappen zijn collega lezen? Klik hier!

Gerelateerd