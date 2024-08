Max Verstappen gaat natuurlijk alweer enige tijd mee in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen deed op zijn zeventiende al mee op het hoogste niveau van de autosport. Hij blikt terug op een vrij gevaarlijk moment in Spa in zijn debuutjaar en stelt dat hij het nu wel anders aan zou pakken.

Verstappen heeft door de jaren heen sinds zijn debuut in 2015 natuurlijk de nodige legendarische momenten laten zien waarop hij dingen voor elkaar kreeg die de doorsnee Formule 1-coureur niet kan bedenken. Eén van die momenten liet de Nederlander zien tijdens de Grand Prix van België op het iconische Spa-Francorchamps. Daar waar de race in de Ardennen natuurlijk genoeg kansen verschaft om in te halen, besloot Verstappen om Felipe Nasr wel op een heel bijzondere plek te pakken te nemen: in Blanchimont werd de Braziliaan via de buitenkant verschalkt.

Boze Marko en Jos

De opmerkelijke actie van Verstappen werd na afloop van het jaar verkozen tot inhaalactie van het seizoen. De Nederland geeft in zijn nieuwe Viaplay-documentaire toe dat hij deze al vaker virtueel geprobeerd had: "De Formule 1-wagens die we in het spel hadden, waren een beetje langzamer met iets meer topsnelheid en hadden iets minder downforce. Toen ik voor de inhaalactie ging in het echt, was de auto iets meer aan het bewegen", zo lacht hij. Het zorgde dan ook voor een boze Jos Verstappen. Ook Helmut Marko was niet blij: "Nee, niemand. Ook Helmut kwam direct na de race naar mij toe om te zeggen dat ik dat nooit meer mocht doen."

Risico niet waard

De piepjonge Nederlander kon op dat moment geen begrip opbrengen voor de frustraties van Jos en Marko: "Ik vroeg hem waarom. Ik haalde hem in, dus voor mij was het goed. Nu snap ik wel waarom. Op dat moment was ik zeventien. Ik dacht: 'Ik ga ervoor'." Of de Red Bull-coureur zich nog eens zou laten verleiden tot zo'n gevaarlijke actie? "Nu zou ik het niet meer doen, nee. Het is het risico gewoon niet waard. Ik had hem waarschijnlijk gemakkelijk ingehaald in de volgende bocht. Op dat moment boeide het me niet en wilde ik iedereen laten zien dat het mogelijk was."

