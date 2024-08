Flavio Briatore, voormalig teambaas in F1 en momenteel adviseur van Alpine, zegt dat hij denkt dat Fernando Alonso na 2026 gaat stoppen in F1. Alonso, tweevoudig wereldkampioen, is bezig aan zijn 21st seizoen en zou dan dus in totaal 23 seizoenen in F1 rijden.

In de podcast Formula For Success zegt Briatore dat hij denkt dat Alonso na 2026 gaat stoppen met F1. "Ik denk dat hij [in Spa] bijvoorbeeld heel slim was. Hij deed één pitstop en dit was de manier om te gaan, vanwege zijn ervaring. Als je me vraagt of Fernando door wil gaan nadat we ons contract hebben beëindigd, dan is ons laatste jaar voorlopig 2026." Briatore kan niet met zekerheid zeggen wat de Spanjaard daarna gaat doen. "Wat hij daarna wil doen, weet ik niet. Wil hij nog een jaar door? De prestaties zijn er. Je ziet de prestaties van Fernando, die zijn er. Het gaat er niet om dat hij zijn concentratie verliest, tijdens de race is hij er altijd. Als hij 11e is, wil hij 10e worden. Als hij 10e is, wil hij 9e worden. Hij wil dat de auto competitief is. Hij kwalificeert zich goed, hij racet goed."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wat moet Pérez tweede seizoenshelft doen om Red Bull te overtuigen voor 2025?

Onzekerheid bij Briatore over toekomst Alonso

Briatore krabbelt daarna een beetje terug door te stellen dat Alonso tijdens 2026 een belangrijke keuze moet gaan maken en hij niet 100% zeker weet dat Alonso na 2026 gaat stoppen. “Ik weet eerlijk gezegd niet of hij wil stoppen met 2026 als zijn laatste jaar of dat hij door wil gaan. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Het hangt af van het gevoel dat hij heeft over racen en de timing, ik weet niet of hij op dat moment een gezin heeft en zo. Maar hij is zeker uniek. Ik heb nog nooit zo iemand gezien, zo vastberaden elke dag, elke dag, elke dag. Geeft nooit op. Ongelooflijk.”

OOK INTERESSANT: Bayer ziet Tsunoda kans maken bij Red Bull: 'Dan overwegen ze hem zeker'

Briatore begrijpt Alonso nog steeds niet

Zelfs Briatore, die al lang met Alonso samenwerkt, kan niet goed pijlen wat de Spanjaard zijn volgende zet is. "Ik ben nu al 22 jaar manager van Fernando Alonso. We zijn 22 jaar getrouwd. Fernando is nog steeds heel moeilijk te begrijpen omdat Fernando nog steeds gemotiveerd is als een jonge coureur. Hij is superfit, misschien wel fitter dan toen hij voor mij reed. Hij woont in Monaco. Ik weet dat hij elke dag fietst, hij rijdt elke dag 60-70-80 kilometer. Hij gaat elke dag naar de sportschool. Elke keer als we gaan eten is hij heel erg voorzichtig. Hij speelt nooit vals met het eten. Hij is ongelooflijk.”

Gerelateerd