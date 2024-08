Peter Bayer, CEO van Visa Cash App RB en dus iemand die ook contact heeft met de leiding van Red Bull Racing, geloot dat Yuki Tsunoda zeker overwogen zou worden door de regerend wereldkampioen bij de constructeurs in F1. Ook weet Bayer al wie de eventuele opvolger zal zijn, mocht Tsunoda vertrekken.

In gesprek met Motorsport.com zegt Bayer dat Tsunoda zeker overwogen zal worden door Red Bull voor 2025 of 2026. “Helmut [Marko] zei het zelf, in het Duits zeg je dat een zwaluw nog geen zomer maakt. Wat het betekent is dat als Yuki consequent op dit niveau blijft racen, hij in aanmerking komt voor een stoeltje bij Red Bull Racing. Dat is uiteindelijk precies onze missie en de missie die we hebben gekregen van de aandeelhouders, en als dat betekent dat hij nog een seizoen nodig heeft naast een hele sterke Daniel, dan zou dat een optie kunnen zijn."

Wat als Tsunoda er wel klaar voor is?

Toch is naast blijven ook een vertrek naar Red Bull een optie voor 2025 of 2026. Als dit zou gebeuren, dan is het voor Bayer wel duidelijk wie de opvolger zou worden. “Het zou ook een optie kunnen zijn om te zeggen: oké, we geloven nu dat hij er klaar voor is. Dus [dan] gaan we met Liam [Lawson] praten. We hebben geen haast, ondanks alle mensen [die] denken dat we dat hebben, want we hebben alle opties in handen.”

Mekies over ontwikkeling Tsunoda

Laurent Mekies, teambaas van Visa Cash App RB sinds dit seizoen, is ook lovend over wat Tsunoda tot nu toe in 2024 heeft laten zien. “Je verwacht veel van een jonge jongen tussen het eerste en het tweede jaar, misschien tussen het tweede en het derde jaar. Maar zo'n fenomenale stap verwacht je niet tussen het derde en vierde jaar, dus - ja, hij is sneller. Ja, hij is rustiger. Ja, hij integreert beter in het team, krijgt betere feedback en is hopelijk blij! Maar serieus, hij is een referentiepunt in de manier waarop hij de garage uitstapt op vrijdag FP1 - en, bang: de eerste ronde, daar is hij. Yuki is een Red Bull-coureur. Hij moet de ambitie hebben om voor Red Bull Racing te rijden. Als hij dat niet heeft, is dat verkeerd. Ik hoop en ik vertrouw erop dat hij meer dan wat dan ook in die auto wil rijden om races te winnen. We proberen hem ook te helpen om zich op die manier te ontwikkelen. Dus daar gaat het om. Was hij volledig gelukkig om met ons te verlengen om volgend jaar voor ons te rijden? Ja, [en] het is een vraag voor hem, maar wat hij ons vertelt is dat hij mega ambitieus is, hij ziet een team [dat] mega ambitieus is en de fit werkt duidelijk. Het helpt hem zich te ontwikkelen, hij heeft ons terugbetaald met een ongelooflijk niveau van prestaties.”

