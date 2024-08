Volgens de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, moet er niet te veel gekeken worden naar het gat tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. De Fransman wijst namelijk naar een 'legende' in Verstappen, die nu eenmaal 'dingen kan doen die niemand anders kan'.

Hoewel het Oostenrijkse team momenteel met man en macht de balansproblemen van de RB20 probeert op te lossen, staat Verstappen met 277 verzamelde punten nog altijd bovenaan in het kampioenschap. McLaren beschikt met de MCL38 misschien wel over de snelste wagen van de laatste paar races, maar lijkt het gat met de Nederlander niet zomaar te kunnen dichten. Strategische fouten of persoonlijke keuzes van de coureurs hebben daarvoor roet in het eten gegooid.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen open over toekomst: 'Geen beslissing op basis van emoties nemen'

Jordan, Federer & Verstappen

In gesprek met Crash.net kijkt de technisch directeur zijn ogen uit over de kwaliteiten van Verstappen. "Hij is zoals alle legendes in elke sport. Sommige mensen zijn in staat om dingen te doen die niemand anders kan. Ik weet niet hoe of waarom. Maar het is wat hij kan doen. Hij is zoals Roger Federer, zoals Michael Jordan. Dit soort mensen die in staat zijn om dingen te doen die niemand anders kan. De coureur is de bestuurder in de auto, en hij heeft de capaciteit om de auto te besturen en te bedienen zoals niemand anders dat kan", zo prijst de Fransman de drievoudig wereldkampioen. Daarnaast zit Verstappen vanuit de wagen soms de wedstrijd te dicteren: "Het geeft hem de capaciteit om eerst wat hersencapaciteit vrij te maken om tegelijkertijd te rijden en te analyseren wat hij nodig heeft en wat hij wil."

OOK INTERESSANT: Jordan ziet transfer Verstappen naar Mercedes als één-tweetje: 'Zou allesbehalve verrast zijn'

Feedback Verstappen & Pérez

Pérez opereert op een iets ander niveau, maar kan op een goede dag mee met zijn Nederlandse teamgenoot. Het verschil in feedback is er echter wel: "Zijn [Verstappen] feedback is erg interessant, omdat hij de auto op de limiet bestuurt, zoals niemand anders dat doet. De feedback van beide coureurs is erg belangrijk voor hoe we ontwikkelen en verbeteren, omdat het maken van een snelle auto fundamenteel niet moeilijk is. Wat moeilijk is, is het maken van een snelle auto die door de coureur kan worden gebruikt. Als ik in de auto zou zitten, zou ik niet in staat zijn om de prestaties eruit te halen. Je bedient dit soort auto's zo specifiek dat de manier waarop de coureur ze gebruikt, erg belangrijk is."

Gerelateerd