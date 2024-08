Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, is van mening dat het team er alles aan probeert te doen om de oorzaak te vinden achter de problemen die Sergio Pérez heeft gekend in de RB20. Problemen waar Max Verstappen tot nu toe beter mee om is gegaan.

In gesprek met Motorsport.com zegt Waché dat het best zo kan zijn dat Pérez het lastiger heeft met een RB20 die lastiger te besturen is dan Verstappen. "Dat kan een deel van de verklaring zijn, dat klopt. Wat we willen is de snelste auto, maar dan wel op een manier die de coureurs kunnen gebruiken, dat is het belangrijkste doel. Als we de auto sneller maken op een manier dat Checo hem kan gebruiken, betekent dat dat beide coureurs er het maximale uit kunnen halen. Zelfs als beide coureurs verschillende behoeften of voorkeuren hebben, zijn de eisen die aan de auto worden gesteld nog steeds vergelijkbaar. In de basis is hij hetzelfde. Natuurlijk kunnen er verschillen zijn in rijstijl, maar daar gebruiken we de ontwikkeling van de auto niet voor. We gebruiken de set-up van de auto."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris waarschuwt Verstappen en collega's: "Verwacht meer te crashen"

Red Bull zoekt naar tendens bij Pérez

Volgens Waché probeert Red Bull in de simulator erachter te komen waar Pérez het moeilijk mee heeft, maar volgens de technisch directeur van het team is dit behoorlijk lastig. "We proberen bepaalde tendensen te zien, maar het is erg moeilijk om ze te benadrukken omdat hij vorig jaar soms ook worstelde, dus het is moeilijk voor ons om ze te vinden. Het grootste probleem dat we hebben is dat we de auto en al deze dingen proberen te reproduceren in simulaties, maar dat betekent niet dat het precies simuleert wat de auto onder alle omstandigheden doet. De interactie met de banden is erg moeilijk te reproduceren, zelfs als we ons best doen. Het verbeteren van deze gebieden is een belangrijk onderdeel van ons proces."

OOK INTERESSANT: Brown wil regelwijziging: "Kan behoorlijk gênant zijn in de teamvergaderingen"

Red Bull ziet elk team moeite hebben met vinden balans

Balans vinden tussen snelheid in bochten met hoge of lage snelheid is niet gemakkelijk en volgens Waché niet alleen maar op te lossen door downforce toe te voegen. "Dat is gewoon een risico met dit soort reglementen. Het is wat we ook hebben gezien bij sommige andere teams, Mercedes heeft bijvoorbeeld gezegd dat de balans een groot probleem was voor hen in voorgaande jaren. Zelfs McLaren had er aan het begin van dit seizoen last van. De balans met deze auto's is best lastig te bereiken, want als je downforce creëert in een specifiek deel van de auto dat je niet mechanisch weer in balans kunt brengen, dan is het moeilijk om die winst te gebruiken."

Gerelateerd