Onder leiding van Liberty Media heeft de Formule 1 de afgelopen jaren steeds meer stratencircuits naar de kalender gebracht. Niet iedere fan vindt dat een goede ontwikkeling, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali benadrukt dat de stratencircuits niet de overhand gaan krijgen en vindt de kritiek vooraf ook niet altijd even eerlijk.

Liberty Media houdt er een iets andere strategie op na dan de voormalig eigenaar van de koningsklasse, Bernie Ecclestone. Laatstgenoemde koos ook voor exotische oorden, maar de traditionele circuits waren altijd aanwezig op de kalender. Dat lijkt onder de Amerikanen een minder belangrijke rol te spelen. Zo heeft Monaco nog geen deal ondertekend en is de toekomst van Spa-Francorchamps ook nog altijd een vraagteken. Daarentegen zijn stratencircuits zoals bijvoorbeeld die in Las Vegas verzekerd van een lange looptijd, ook komt er een race in de binnenstad van Madrid en dat zou mogelijk ten koste gaan van de wedstrijd in Barcelona.

Balans zoeken

Domenicali legt bij Autosport.com uit dat de leiding van de sport vooral naar de balans zoekt: "Een van de verschuivingen die de Formule 1 heeft gezien in het Liberty Media-tijdperk is het dichter bij de fans brengen van de serie – wat betekent meer races in grote steden. Ik zou zeggen dat we altijd naar een balans zoeken." Domenicali benadrukt dan ook dat de stratencircuits niet overhand gaan krijgen: "We willen niet van de ene naar de andere kant van de schaal bewegen, maar voor ons is het cruciaal om goede races te hebben."

Stratencircuits te negatief afgeschilderd?

De kritiek op stratencircuits is dat de races vaak minder zijn dan op een permanente baan. Dat heeft ook te maken met de huidige grootte van de Formule 1-auto's waardoor er vaak maar weinig opties zijn om in te halen, al varieert dat per circuit. Domenicali wijst als voorbeeld dan ook naar de wedstrijd in Las Vegas. Van tevoren werd er een optocht verwacht, maar uiteindelijk werd het toch een spektakel. "Ik herinner me dat een van de grootste kritieken die op tafel lag vóór de Grand Prix van Las Vegas was: 'Oh, kom op, je hebt een race waar geen inhaalacties, geen drama, geen actie, enzovoort zullen zijn'. Eigenlijk hebben we bewezen dat degenen die niet wilden wachten om te praten na het evenement, totaal ongelijk hadden. We hadden een ongelooflijke race."

Geschiedenis respecteren

De traditionele banen zullen dan ook altijd een plekje op de kalender houden, wel wil de sport mee met de tijd, waarin er meer amusement wordt gevraagd: "Het is zeker cruciaal om de historische locaties te respecteren. Maar geschiedenis is niet alles; geschiedenis is een goede basis om in de toekomst te investeren. We zijn niet bang om de juiste oplossing te vinden, om het juiste entertainment te hebben, de juiste fans, en iedereen kan een andere mening hebben. Er zijn coureurs die van permanente circuits houden, anderen rijden graag in steden. Zoals ik al zei, is het juiste antwoord, zoals altijd, om een balans te vinden. En dat zou mijn benadering zijn."

