Hoewel Carlos Sainz de interesse had gewekt van meerdere teams, is het uiteindelijk Williams geworden vanaf 2025. Dr. Helmut Marko begrijpt die keuze wel, want in zijn ogen waren de alternatieven niet veel beter.

De zoektocht van Sainz naar een nieuw team was er eentje van de lange adem. Zo wist de Spanjaard aan het begin van dit seizoen al dat Lewis Hamilton zijn zitje bij Ferrari vanaf komend jaar gaat overnemen. De interesse in de diensten van de Spanjaard was er overigens ook. Zo liet Audi diverse keren doorschemeren dat de Ferrari-coureur prima binnen hun renstal zou passen. Ook Mercedes, Red Bull Racing en Alpine leken even in de race, maar het is uiteindelijk Williams geworden.

Perspectief

Marko legt in zijn column voor Speedweek uit dat hij de keuze van Sainz begrijpt, aangezien er niet veel goede opties waren. "Dat Carlos Sainz heeft besloten om naar Williams te gaan, is begrijpelijk, want wat waren de alternatieven? Audi zal volgend jaar zeker geen optie zijn, als je naar hun successen kijkt. En bij Alpine weet men niet of ze de Mercedes-motor al in 2025 of pas in 2026 zullen krijgen. Ik zou zeggen dat dit in zijn situatie de beste oplossing was", zo ziet Marko. Hoewel er weinig bekend is over de prestaties van de motoren in het nieuwe tijdperk dat vanaf 2026 ingaat. Lijkt de algemene consensus binnen de paddock dat de Mercedes-power unit vanaf dat tijdperk de krachtbron is die de dienst gaat uitmaken.

Ontsnappingsclausule Sainz

Sainz heeft zijn krabbel gezet onder een contract dat hem minimaal tot met 2027 bij Williams houdt, zo verklaarde teambaas James Vowles. Toch vermoedt Marko dat er wel echt een ontsnappingsclausule in het contract staat, mocht Williams uiteindelijk niet kunnen leveren. "Het is natuurlijk tragisch dat hij zijn beste seizoen bij Ferrari rijdt en toch geen zitje in een topteam krijgt. Maar bij Williams zou er iets moeten gebeuren; hij heeft daar ook een sterke motor. En naar verluidt heeft hij in zijn contract een clausule die hem toestaat om te vertrekken als er een aanbod komt van een aanzienlijk beter team", aldus Marko.

