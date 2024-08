Daar waar de FIA voorheen velgenleverancier BBS als enige leverancier toekende voor de tien teams, zal die beperking vanaf 2026 voorbij zijn. Motorsport.com heeft namelijk geleerd dat de FIA van plan is om de teams vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 weer zelf hun velgenleverancier te laten kiezen.

Vanaf 2022 is BBS officieel de velgenleverancier van de Formule 1. Toch is daar maar weinig van te zien, want er zitten nu eenmaal kappen op de velgen. De FIA gaat daar echter verandering in aanbrengen en hoewel de internationale autosportbond bij het medium aangeeft dat het hiermee de wens van de teams inwilligt, kan het niet los worden gezien van de huidige situatie bij het velgenmerk. Zo meldde het Duitse vakblad Reifenpresse eind juli dat het merk voor de vijfde keer in een aantal jaren tijd haar faillissement heeft aangevraagd. De rechtbank heeft dat verzoek vervolgens ingewilligd.

Vrije velgenkeuze

Het nieuwe reglement van de Formule 1 gaat in 2026 van kracht worden. Over hoe de power units eruit gaan zien vanaf dat tijdperk, daar is eerder al een bevestiging van gekomen. Ook zijn inmiddels de regels omtrent de wagens naar buiten gebracht. In het reglement komt er dus een vrije velgenkeuze. De FIA laat bij het medium optekenen dat dit op verzoek van de teams is gedaan en de autobond heeft de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Daaruit zou blijken dat er geen verschil in prestaties kan ontstaan tussen de teams bij verschillende velgen. De angst zou zijn dat ook op dit gebied er een ontwikkelingsstrijd zou komen, maar daar gaat de FIA dus niet van uit.

