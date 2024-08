De leiding van Red Bull Racing heeft bij het aanbreken van de zomerstop Sergio Pérez bevestigd voor de resterende races en Daniel Ricciardo blijft aan bij het zusterteam. Volgens LastWordsOnSports speelt het Oostenrijkse team wel met vuur, want bij het uitblijven van een zitje voor Liam Lawson, dreigt de Nieuw-Zeelander in 2025 vrij te zijn om te gaan en staan waar hij wil.

Het Oostenrijkse team zit met een luxeprobleem, want het heeft meer coureurs in dienst, dan dat het zitjes heeft. De positie van 'Checo' stond al enige tijd te grabbel, maar uiteindelijk en tegen de verwachting in heeft Pérez nog een aantal races gekregen. Dr. Helmut Marko heeft echter al een aantal keren laten doorschemeren dat Lawson ook staat te popelen om zijn kans te krijgen, na de invalbeurten in 2023. Toch lijkt die er voorlopig niet te komen en daardoor zou hij in 2025 wellicht kunnen aansluiten bij een ander team.

Exit-clausule Lawson

Het medium weet te melden dat Lawson, sinds vorig jaar, een specifieke clausule in zijn contract heeft staan, waardoor hij in 2025 vrij is om het team te verlaten. Alles staat of valt met het aanbieden van een vast racezitje, wat tot op heden niet is gebeurd. Yuki Tsunoda en Ricciardo blijven namelijk bij het Visa Cash App RB-team en het duo achter het stuur van de RB20 blijft ook 'gewoon' zitten. De opties van Lawson zijn echter wel beperkt. Zo werd Sauber onlangs gelinkt aan de Kiwi, maar dat team lijkt er voorlopig nog niet uit te zijn wie het komend jaar naast Nico Hulkenberg zet.

Bij Red Bull en het zusterteam liggen er natuurlijk nog mogelijkheden voor volgend jaar. Zo is het allerminst zeker of 'Checo' ook komend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. Pas als Ricciardo of Tsunoda worden doorgeschoven naar het topteam, dan is er ruimte voor Lawson, die ondertussen ook zijn andere opties zou overwegen.

