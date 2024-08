Alpine krijgt mogelijk vanaf volgend F1-seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Het Franse Formule 1-team is naar verluidt in gesprek met een pikant platform. Het zou gaan om OnlyFans, wat de opvolger moet zouden van BWT.

BWT, voluit Benckiser Wassertechnik, is een Oostenrijks bedrijf dat waterzuiveringssystemen maakt. Het maakte haar intrede in de Formule 1 in 2017 als hoofdsponsor van Force India, later Racing Point. Een van de eisen die BWT stelt, is dat de kleurenstelling roze moet bevatten, en dit zien we ook terug in de DTM, Formule 4 en Porsche Supercup. Toen Lawrence Stroll de F1-renstal overnam en Racing Point in 2021 omdoopte tot Aston Martin, werd BWT de globale partner en Sebastian Vettel werd benoemd tot BWT-ambassadeur. Het bedrijf maakte voor 2022 de overstap naar Alpine, een deal die een jaar later werd uitgebreid tot het Alpine-juniorprogramma.

OnlyFans in auto- en motorsport

Volgens F1-journalist Matthew Thompson kan er na dit seizoen mogelijk een einde komen aan de rol van BWT als hoofdsponsor. Alpine zou namelijk in gesprek zijn met OnlyFans als nieuwe, grootste partner. OnlyFans is een platform waar gebruikers abonnementen kunnen afsluiten op pikante modellen en foto's, maar het is ook een medium waar bepaalde artiesten hun creaties delen, zoals kunstenaars en muzikanten. Ook een aantal streamers zijn aangesloten bij OnlyFans.

OnlyFans zien we de laatste tijd al vaker in de auto- en motorsport. Renee Gracie financiert haar eigen racecarrière in de GT World Challenge Australia door middel van OnlyFans. Daarnaast hebben we het onder andere als sponsor gezien in het British GT-kampioenschap, Amerikaans GT4-kampioenschap en in het British Superbike.

