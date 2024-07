Alpine heeft een nieuwe teambaas weten te vinden om de vacante positie van Bruno Famin in te vullen. Het oog van de Franse renstal is - zoals in België al druk gespeculeerd werd - gevallen op Hitech-baas Oliver Oakes. Hij krijgt de taak om het Franse team in rustiger vaarwater te krijgen, zowel op als naast de baan.

Het team van Alpine heeft dit seizoen grote moeite met het vinden van performance. Na dertien races heeft de renstal slechts negen punten weten te behalen, met de bijbehorende achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Ook intern gaat het al tijden niet voor de wind bij de Fransen. De ene na de andere belangrijke pion vertrekt binnen de formatie, terwijl recent de toch enigszins controversiële Flavio Briatore binnen werd gehaald als adviseur om het team weer boven water te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Famin

Of hij er iets met het vertrek van Bruno Famin te maken heeft, is de grote vraag. Het team van Alpine maakte in België echter via de officiële kanalen bekend dat het - relatief korte - tijdperk Famin tot een einde komt. Per eind augustus legt hij zijn taken bij Alpine als teambaas neer en gaat hij verder met andere werkzaamheden. Het team meldde bovendien dat er op korte termijn een opvolger gepresenteerd wordt. De naam van Hitech-baas Oakes werd veelvuldig genoemd in de paddock.

Jongste teambaas ooit

Inmiddels blijkt het inderdaad zo te zijn dat men de pas 36-jarige Oakes vanaf de tweede seizoenshelft posteert op de positie van teambaas. Hij richtte Hitech Grand Prix in 2015 op en krijgt nu een kans op het hoogste podium: "Ik ben ontzettend dankbaar naar Luca de Meo en Flavio Briatore voor deze kans om Alpine weer competitief te maken. Het team heeft getalenteerde mensen en excellente middelen tot de beschikking. Ik ben vol vertrouwen dat we veel voor elkaar kunnen krijgen in het restant van het seizoen en op de lange termijn. Ik kijk ernaar uit te beginnen na de zomerstop", zo laat Oakes weten in zijn korte welkomstboodschap.

Welcome Oli 👋​



We’re delighted to announce Oliver Oakes as our new Team Principal. — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 31, 2024

Gerelateerd