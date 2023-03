Lars Leeftink

Charles Leclerc heeft voorafgaand aan de eerste Formule 1-race van het seizoen al een onderdeel moeten vervangen. De Monegask moet voor de Grand Prix van Bahrein een nieuwe Energy Store nemen.

Het is de eerste keer van de twee keer dat de Monegask zijn Energy Store mag vervangen, waardoor Leclerc om 16:00 uur gewoon vanaf P3 gaat beginnen aan de race. Hij zit nu echter al bijna aan het maximale, want wanneer een coureur een vierde Energy Store moet gebruiken (oftewel, voor de derde keer moet vervangen) volgt er een gridstraf. Leclerc kan dus nog een keer wisselen zonder gridstraf, maar dan zit hij al wel aan de limiet van drie. Wat niet duidelijk is, is of de gebruikte Energy Store nog bruikbaar is en onderdeel is van de pool of dat het een afgeschreven onderdeel is. Ook is niet duidelijk waarom het onderdeel vervangen is.

GP Bahrein

Leclerc kwalificeerde zich zaterdagmiddag als derde voor de eerste race van het seizoen, achter Max Verstappen en Sergio Pérez. De Monegask deed echter niet mee aan de tweede run tijdens Q3. Volgens Leclerc was dit om banden te sparen, maar wellicht was er toch iets meer aan de hand dan dat. Hoe dan ook: Leclerc zal met een nieuwe Energy Store vanmiddag op jacht gaan naar zijn eerste zege van het seizoen.

