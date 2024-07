Het YouTube-kanaal van Viaplay is gehackt. Ze lijken het kanaal van de Nederlandse tak van de streamingsdienst te zijn kwijtgeraakt aan Ethereum, een cryptocurrency.

Na het F1-seizoen van 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse op zijn naam schreef, nam Viaplay de uitzendrechten hier in Nederland over. De Scandinavische streamingsdienst was gloednieuw op de Nederlandse markt. Het ging om een driejarige deal en dus werd er voor 2025 opnieuw om de uitzendrechten gestreden. Na een biedingsrace kon afgelopen april een nieuwe deal worden aangekondigd. De Formule 1 zal tot en met in ieder geval 2029 op de streamingsdienst te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

Hackers

Viaplay trekt, naast op haar eigen streamingsdienst evenals op het open kanaal Viaplay TV, dat de plek heeft ingenomen van SBS9, op YouTube ook veel kijkers. Zo hebben ze al meer dan honderdduizend abonnees weten te scoren, mede door een boel Formule 1-content online te zetten. Het YouTube-kanaal werd echter op deze maandagavond gehackt door een cryptocurrency. Er is een livestream te zien over Ethereum en alle F1-video's hebben plaats moeten maken voor filmpjes over crypto.

Ondertussen is het logo van Viaplay verdwenen en vervangen door die van Ethereum.



Daarnaast zijn er allerlei filmpjes over de cryptomunt toegevoegd aan afspeellijsten van Viaplay.



Alle Formule 1-content is van het kanaal verdwenen.



(2/2) pic.twitter.com/x0ttxgTMsV — GPFans NL (@GPFansNL) July 30, 2024

UPDATE 18:40 UUR: Viaplay heeft inmiddels het YouTube-account weer terug. Gelukkig is ook alle F1-content weer te zien op het kanaal. Ze moeten nu alleen nog de naam van het account zien te veranderen, wat nu nog @Ethereum-cast-live is.

Goed nieuws! Viaplay heeft al gauw weer de controle in handen gekregen van haar eigen YouTube-kanaal. De Formule 1-content is ook weer te zien. Nu moeten ze alleen nog de naam van het account zien te veranderen. Dit is namelijk nu nog 'Ethereum-cast-live'. pic.twitter.com/ecy1B7wiSg — GPFans NL (@GPFansNL) July 30, 2024

UPDATE 20:00 UUR: Viaplay heeft ook de naam @ViaplaySportNederland weer teruggekregen, dus alles lijkt opgelost te zijn op het YouTube-kanaal van de streamingsdienst.

