Het is afwachten geblazen voor Sergio Pérez bij het ingaan van de zomerstop. De toekomst van de geplaagde Mexicaan hangt aan een zijden draadje bij het team van Red Bull Racing en op maandag in Milton Keynes wordt zijn toekomst besproken. Max Verstappen zal in de hele kwestie en het gesprek in ieder geval geen rol spelen.

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.'

Artikel gaat verder onder video

Matige race in België

Dat gerucht van enkele weken geleden lijkt inmiddels wel voor waarheid aangenomen te kunnen worden, want op maandag wordt er door de hoge heren van Red Bull Racing gesproken over wat men toch moet doen met het zitje naast Verstappen. Pérez liet tijdens de race in België opnieuw niet zien wat men ervan hoopt bij de Oostenrijkse formatie. De routinier moet namelijk voorop de grid hulp kunnen bieden aan eerste man Verstappen en daarnaast de nodige punten bij elkaar sprokkelen voor het constructeurskampioenschap. Pérez, lange tijd in het bezit van de beste auto op de grid, staat echter op een teleurstellende achtste plek in het wereldkampioenschap en kwam in België vanaf startplek P2 niet verder dan P7.

Verstappen aanwezig?

En dus is het wel duidelijk dat er een zeer zware dag voor de hoge Red Bull-heren op het programma staat. Onder meer Helmut Marko en Christian Horner zullen bepalen wat men moet doen met de Mexicaan die in principe nog anderhalf seizoen onder contract staat. In België krijgt Verstappen de vraag of zijn mening gehoord wordt in de hele zaak, maar het lijkt erop dat hij in ieder geval niet zal inhaken tijdens het gesprek: "Ik hoef er helemaal geen mening over te hebben. Onze grootste zorgen liggen niet bij mijn teamgenoot, maar bij de auto", zo gaf hij luid en duidelijk aan voor de camera van Viaplay. Desalniettemin maakte de Nederlander na de race toch nog een - bewust of onbewust - statement: hij verscheen op een online video waarin hij met Daniel Ricciardo - de mogelijke opvolger van Pérez - per helikopter vertrok vanuit Spa.

Gerelateerd