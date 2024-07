Max Verstappen is tevreden dat hij tijdens de F1 Grand Prix van België aan schadebeperking heeft kunnen doen. Uiteraard hoopt de coureur van Red Bull Racing dat hij op Zandvoort geen gridstraf krijgt. De Nederlander wil dan een 'normaal raceweekend' meemaken tijdens zijn thuiswedstrijd.

Verstappen was ruim het snelst in de regenachtige kwalificatie en pakte de pole position met zes tienden voorsprong, maar hij wist al dat hij tien plekjes naar achteren moest vanwege het verwisselen van de verbrandingsmotor. Langzaam maar zeker baande hij zich een weg naar voren op het Circuit de Spa-Francorchamps. De kampioenschapsleider kwam als vijfde aan de finish na Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Alexander Albon te hebben ingehaald. Het werd uiteindelijk P4 na de diskwalificatie van George Russell. Verstappen is weer 2 punten uitgelopen op Norris.

Schadebeperking

"De balans van de auto was zo slecht nog niet in de openingsronden, maar ik kreeg te maken met een boel verkeer wat niet hielp," begon Verstappen tegenover de aanwezige media in de Ardennen, terugblikkend op waar hij zich op de baan bevond na zijn eerste pitstop. "We waren simpelweg niet sneller de auto's om ons heen, en ik zat gewoon vast in die DRS-trein, maar ik denk dat we als team het resultaat gemaximaliseerd hebben. Ik wist natuurlijk dat het ging om schadebeperking na vanaf P11 te zijn begonnen, maar als we kijken naar het kampioenschap, dan is het alsnog een positieve dag. Ik heb mijn voorsprong uitgebreid, terwijl ik net zo goed mijn verlies had kunnen berekenen, dus in dat opzicht was het een positieve dag."

Geen penalty's op Zandvoort

De Nederlander hoopt op een normaal weekend tijdens zijn thuiswedstrijd en lijkt dan ook niet te rekenen op een motorstraf voor de Dutch Grand Prix. "We hebben zeker het juiste gedaan met de strategie om te proberen op het begin agressief te zijn en voor een aantal auto's terecht te komen om zo mijn race iets makkelijker te maken. Maar daarna zaten we weer vast achter andere auto's. We moesten die motorstraf wel incasseren, en daar heb ik geen controle over, dus ik probeerde gewoon mijn best te doen. Hopelijk kan ik een normaal raceweekend hebben zonder penalty's op Zandvoort. Als je in de top vijf start, dan verloopt je race normaal gesproken wel anders, maar uiteraard weet ik dat we het wat betreft pure racepace ook een beetje beter moeten gaan doen."

