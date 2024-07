'Carlos Sainz kiest voor bizarre F1-deal waarbij hij mogelijk geen minuut gaat rijden'

Carlos Sainz Jr. (29) heeft eindelijk een knoop doorgehakt over zijn toekomst in de Formule 1, zo schrijven diverse media. De onderhandelingen had wat voeten in de aarde, maar de Spanjaard heeft uiteindelijk een overeenkomst weten te bereiken met het team van Williams. Er is echter een opmerkelijke 'Red Bull-clausule' in het contract opgenomen, waardoor Sainz mogelijk geen enkele race gaat rijden voor de Britse formatie.

Sainz heeft naar verluidt een uiterst complexe deal gesloten met het team van Williams, zo melden diverse bronnen, waaronder PlanetF1. De Spanjaard heeft weliswaar zijn ja-woord gegeven, maar een samenloop van omstandigheden zou er voor kunnen zorgen dat Sainz geen enkele race gaat rijden voor Williams. Dit heeft alles te maken met een bijzondere clausule. En het feit dat Williams akkoord wilde gaan met deze clausule, heeft er voor gezorgd dat zij Alpine en Audi hebben afgetroefd in de strijd om de handtekening van de Madrileen. Alpine en Audi wilden hem deze 'escape' niet aanbieden. Sainz zou getekend hebben voor één jaar, tegen een salaris van 10 miljoen euro.

Sainz tekent bij Williams, kan alsnog naar Red Bull

Sainz zou een eenjarige verbintenis hebben ondertekend, met de optie voor nog een seizoen. Echter, er zit een uiterst opmerkelijke clausule in het contract van de drievoudig Grands Prix-winnaar. Deze clausule kan er voor zorgen dat Sainz - ondanks het onderteken van een contract - geen enkele minuut zal rijden in de auto van de formatie uit Wantage. Sainz zou met Williams hebben afgesproken dat hij in principe voor hen gaat rijden, tenzij Red Bull of Mercedes tussentijds nog met een aanbod komen. Red Bull staat op het puntje Sergio Pérez uit haar stoeltje te tillen en Mercedes heeft nog geen opvolger voor Lewis Hamilton. Mocht één van de twee teams besluiten Sainz te bellen, dan kan de Spanjaard alsnog onder zijn contract met Williams uit. Deze voorwaarde had hij gesteld in ruil voor een vroege handtekening.

Williams gooit het op akkoordje met Mercedes

Dat Williams, in tegenstelling tot Audi en Alpine, wel akkoord wilde gaan met deze opmerkelijke clausule waarbij Sainz mogelijk geen minuut voor hen gaat rijden, heeft alles te maken met de relatie die James Vowles heeft met Toto Wolff. De teambaas van Williams zou het op een akkoordje hebben gegooid met Wolff, wat inhoudt dat hij Kimi Antonelli krijgt als Mercedes besluit dat het alsnog gebruik wil maken van de diensten van Sainz.

Sainz heeft ook nog kleine kans bij Red Bull

Sainz wil daarnaast graag de deur openhouden richting Red Bull. De Oostenrijkse formatie koos er eerder voor om te verlengen met Sergio Pérez, maar vanwege de aanwezigheid van een prestatieclausule, gaat Red Bull hoogstwaarschijnlijk alsnog tussentijds afscheid nemen van de Mexicaan. Dit biedt kansen voor Sainz, al lijkt het Daniel Ricciardo te zijn die op pole position staat voor het stoeltje naast Max Verstappen.

Morgen aankondiging?

Hoe dan ook, hoogstwaarschijnlijk gaat Sainz zijn deal met Williams aanstaande maandag wereldkundig maken, zo meldt Rick Winkelman op X. De vader van Sainz werd vandaag ook al op de gevoelige plaat vastgelegd toen hij het motorhome van Williams verliet in Spa.

Not the clearest pic in the world, but Carlos Sainz Senior and Carlos Onoro, Sainz’s manager, just left the Williams motorhome… #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/O9eU6RiAdw — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) July 26, 2024

