Hamilton geeft eerlijke mening over kansen Norris tegen Verstappen in WK

Max Verstappen gaat nog steeds fier aan kop in het kampioenschap van de Formule 1, maar Lando Norris komt dichterbij en McLaren wordt iedere week sterker. Lewis Hamilton acht het dan ook "niet onmogelijk" voor Norris om Verstappen te verslaan voor de wereldtitel in 2024.

Verstappen begon ijzersterk aan het huidige seizoen en had lange tijd veruit de snelste auto van het veld. Daarnaast was hij erg consistent en viel hij slechts één keer uit. Het resulteerde in een gigantische voorsprong in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Echter, de laatste maanden is McLaren aan een inhaalslag bezig en sommigen zeggen zelfs dat het de Britten zijn die nu de snelste auto hebben. Dit heeft er voor gezorgd dat Norris flink wat punten heeft kunnen bijschrijven in de laatste paar races. Moet Verstappen zich, ondanks de riante voorsprong, zorgen beginnen te maken met het oog op de wereldtitel? Hamilton denkt dat het "niet onmogelijk" is voor Norris om Verstappen over de knie te leggen, al erkent hij wel dat het een moeilijke zaak gaat worden.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton haalt uit naar Verstappen, Nederlander is geen teamspelerLees meer

Betrouwbaarheid Verstappen en Red Bull uitdaging

Tegenover de pers vertelt Hamilton dat hij zelf ook wel eens ver achterstond in de strijd om het kampioenschap. "Er was een tijd dat ik hier [in België, red.] was en dat ik 40 punten ofzo achterstond", zo zegt de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar 70 punten [76 in werkelijkheid, red.] is een groot gat als je tegen een auto rijdt die zeer dicht bij een 100 procent [finish]percentage zit. Ze zijn misschien iets gezakt omdat in één van de races, in Australië, de motor van Max de geest gaf, maar verder zijn ze een team dat heel goed presteert."

"Niet onmogelijk" voor Norris tegen Verstappen

Hamilton vervolgt: "Het is niet onmogelijk, maar het is een hele grote en enorme uitdaging en taak. Maar absoluut niet onmogelijk. McLaren heeft twee hele sterke coureurs die uiteindelijk, zoals nu ook op dit moment, kunnen concurreren met één auto die echt bovenaan staat en punten scoort. Dus ze hebben zeker iets om mee te werken."

Gerelateerd