Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, zegt dat niemand tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België ook maar in de buurt kon komen van het tempo van Max Verstappen. Ook Sergio Pérez maakte indruk op de Brit.

In een video op zijn YouTube-kanaal analyseert Windsor de kwalificatie. De Brit zag dat Verstappen met afstand de snelste coureur van de grid was zaterdag en terecht zijn auto tijdens Q1, Q2 en Q3 op P1 kon zetten. "Max Verstappen was ongelooflijk snel in alle drie sessies. Hij was de enige coureur die geen tweede set intermediates gebruikte en dus ook geen tweede nieuwe set intermediates koos in Q1. Hij was zo zelfverzekerd, zo goed." Dankzij een gridstraf van tien plaatsen start Verstappen vanaf P11.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren vreest Verstappen en stelt auto af op droge race: "Max blijft de favoriet"

Windsor zag Verstappen hele kwalificatie domineren

Windsor vond Verstappen niet alleen goed tijdens Q1, maar tijdens de hele kwalificatie. "Hij was ook de snelste in Q2 en Q3, hij deed het elke keer perfect. Hij was als laatste van het veld bezig en zorgde ervoor dat de rest wat schoonmaakwerk deed. Ik vroeg hem: hoe ben je zo snel in de regen? Hij zei: oh, ik volg gewoon de sporen van de auto's voor me. Als je die volgt, is er meer grip. Dat is wat Max op zaterdag deed. Naast Max deed Charles het ook erg goed. Dit was Charles, de racer, die deed wat we weten dat hij kan doen."

OOK INTERESSANT: 'Alpine kwam via GPS tracker achter bezoek Ocon aan Williams'

Windsor lovend over Pérez na kwalificatie

Windsor kon na de kwalificatie ook eens lovend zijn over Pérez, die de derde plaats veroverde en vanaf P2 gaat beginnen aan de veertiende race van 2024. "Wat een werk heeft hij geleverd voor Red Bull. Hij kreeg het voor elkaar om zijn vertrouwen in VT3 te behouden in de kwalificatie. Hij zat niet helemaal op het niveau van Max, maar dat zou je ook niet verwachten. Hij deed wat hij moest doen."

Gerelateerd