Andrea Stella, teambaas van McLaren, geeft toe dat het team tijdens de kwalificatie niet in het voordeel was en dit op zondag tijdens de F1 Grand Prix van België hopelijk wel het geval is. Het team heeft namelijk de auto afgesteld op droge omstandigheden. Daarnaast blijft het team Max Verstappen als concurrent zien.

McLaren is dit seizoen wederom bezig met een flinke verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor, iets wat in 2023 ook al het geval was. Vorig jaar was het een prestatie en een vooruitgang dat het team podiumplekken behaalde, dit jaar doet het mee om zeges en won het zelfs al twee races. Zondag starten Lando Norris en Oscar Piastri vanaf P4 en P5 aan de race in België. Het is weer een kans op een podiumplek en een zege.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zet strijd om de zege uit zijn hoofd: "Vechten met Ferrari en Mercedes"

Stella over Verstappen in België

In gesprek met Motorsport.com zegt Stella dat Verstappen, ondanks zijn elfde startplek, nog steeds als bedreiging moet worden gezien. "Max is zeker een bedreiging. Hij is ontzettend snel in droge omstandigheden en ook onder natte omstandigheden. We wisten dat Red Bull op dit soort circuits waarschijnlijk nog de overhand op ons zou hebben. Dat is denk ik wel bewezen in de natte kwalificatie en tot op zekere hoogte ook op vrijdag onder droge omstandigheden. Dus Verstappen blijft de favoriet voor de winst, ondanks dat hij buiten de top tien start.”

OOK INTERESSANT: 'Alpine kwam via GPS tracker achter bezoek Ocon aan Williams'

McLaren heeft auto afgesteld op droge race

Stella geeft aan dat de auto is afgesteld op een droge race. De race gaat droog zijn, dus op dat gebied krijgt het team al waar het op hoopte. Stella weet niet of de statistieken van vrijdag, waarbij vooral de race pace en bandendegradatie er goed uit leek te zien, doorgetrokken kunnen worden naar zondag. “We gaan zien of dat in de race nog steeds zo is. We zijn tevreden over onze bandenstrategie, met twee keer harde banden. Hopelijk bouwen we na de start een voorsprong op, zodat we ver genoeg vooruit zijn als Max inderdaad naar voren komt.”

Gerelateerd