Max Verstappen pakte in natte omstandigheden de pole position in België maar op zondag begint hij wegens een gridstraf vanaf P11. Geen onbekende situatie voor de Nederlander, al maakt hij zich geen illusies. Volgens hem is de kans groot dat de McLarens op zondag veel betere papieren hebben.

Op zaterdag werd zoals gebruikelijk de kwalificatie gereden en in Spa was het - zoals we inmiddels wel gewend zijn - een behoorlijk natte bedoeling. Heel de kwalificatie werd verreden onder verraderlijke en natte omstandigheden en voor de fans op en rondom het circuit was het natuurlijk verre van een pretje in de gure Belgische omstandigheden. Verstappen liet nog maar eens zien waar hij toe in staat is op een natte baan en de drievoudig wereldkampioen pakte de pole position op één van zijn favoriete circuits. Door een wisseling van zijn ICE, daarmee over de limiet van wat toegestaan is, start hij echter vanaf P11.

Vechten met Ferrari en Mercedes

Een imponerende prestatie op zaterdag, dus. Lando Norris dacht na afloop echter dat de concurrent zelfs nog niet het achterste van de tong liet zien: "Volgens mij liggen de Red Bulls alsnog een stap voor op ons, ook al waren we gisteren sneller. Red Bull heeft denk ik totaal niet laten zien wat ze nog in petto hebben", zo liet hij optekenen. Verstappen analyseert de situatie tegenover De Telegraaf en uit zijn woorden blijkt wat anders: "Ik verwacht dat het sowieso al lastig zal zijn om McLaren op pure snelheid te verslaan en nu start ik natuurlijk ook nog verder van achteren. Hopelijk kunnen we in ieder geval met Ferrari en Mercedes vechten en de schade beperken. Ik voel me zeker beter dan vorige week in de auto, maar ik denk dat we ten opzichte van McLaren nog niet snel genoeg zijn.”

Vleugel en banden

Verstappen vertelt wel dat hij net als zaterdag met een wat grotere vleugel rijdt, zoals in VT1 het geval was toen hij ruim de snelste was: "Dat zorgt voor meer downforce en daar had ik een beter gevoel bij. En dat was ook te zien aan de snelheid. McLaren rijdt met een heel kleine vleugel, maar voor ons is dit de beste keuze. We zullen zien hoe het er zondag voorstaat." De situatie met de banden is echter ook niet helemaal optimaal: "Wij hebben in tegenstelling tot veel andere teams nog maar één nieuwe set van de harde banden, in plaats van twee. Het belangrijkste in zo’n weekeinde is dat je hard gaat over een hele race, en niet alleen over één ronde, en wat dat betreft heeft McLaren het de laatste wedstrijden beter voor elkaar gehad.”

