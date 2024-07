Voor het eerst sinds tijden kan Red Bull-teambaas Christian Horner genieten van twee coureurs die het uiterst eruit hebben geperst tijdens de kwalificatie. Niet alleen Max Verstappen wist onder verraderlijke omstandigheden in Spa-Francorchamps te presteren, ook Sergio Pérez stond er weer eens bij.

Om klokslag 16:00 uur was het tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Op Circuit Spa-Francorchamps was Verstappen uiteindelijk met een 1:53.159 de snelste. Een tijd die maar liefst meer dan een halve seconde sneller was dan die van nummer twee, Charles Leclerc. Daarachter staat Pérez, die uiteindelijk net als de Monegask een plekje zal doorschuiven, want Verstappen zal zondag de tien plekken gridstraf incasseren, voor het toevoegen van een nieuwe verbrandingsmotor aan zijn pool.

Max fantastisch, Pérez verdient ook de complimenten

Tegenover Viaplay legt de teambaas van Red Bull Racing uit dat hij een Verstappen in opperbeste vorm zag: "Het was een fantastische sessie van beide coureurs. Bij Max hadden we gewoon een setje banden terug kunnen geven aan Pirelli. Hij zat er direct bovenop, vanaf begin al. Hij heeft minder banden gebruikt om door te stoten naar Q3 en had slechts twee setjes nodig voor de pole position, maar ik moet ook 'Checo' feliciteren voor vandaag." Pérez staat al enkele weken onder een vergrootglas, maar in België wist hij weer eens zijn goede kant te laten zien. "Hij had gebruikte banden in Q3 met die banden was hij slechts twee tienden langzamer dan Max in die tweede sector. Hij liep de pole [de tijd van Leclerc red.] op slechts vijf honderdsten mis en een eerste startrij is fantastisch."

Grand Prix van België

Voor de race op zondag houdt Horner nog altijd rekening met een sterk McLaren, net als Verstappen. "Ik zou willen dat het ging regenen morgen, maar het wordt een droge dag. Het zit zoveel dichter bij elkaar, we hebben vandaag geoptimaliseerd, dat is het belangrijkste. De gridstraf gepakt, pole gepakt waardoor we vanaf P11 beginnen. De McLarens staan niet vooraan, dus die gaan snel zijn tijdens de race."

